Каталог VilingStore открывает партнерское размещение для интернет-магазинов

VilingStore, являющийся платформой для публикации и продвижения контента, с февраля 2017 года открывает специальное партнерское размещение для интернет-магазинов. Как заявляют представители ресурса, воспользоваться предложением и создать свой каталог товаров на особых условиях могут онлайн продавцы 10 категорий: одежда и обувь, красота и здоровье, электроника, аксессуары, интерьер и декор, подарки, зоотовары, детские и спортивные товары.

Размещение в каталоге VilingStore позволяет магазинам регулярно получать трафик по интересующим целевым запросам. ТИЦ сайта 1100, что также благоприятно сказывает на позициях интернет-магазина в выдаче.

Особенностью партнерского размещения является возможность, помимо формирования каталога товаров, публиковать в профиле промо обзоры и презентационные материалы, написанные с учетом SEO требований. Но, как сообщает администрация VilingStore, для такого типа сотрудничества интернет-магазинам нужно будет пройти отбор. Рассматриваться будут репутация компании, ассортимент товаров и наличие размеров, условия доставки и оперативность работы менеджеров.

Каталог товаров - только один из видов размещения. Для авторов уникальных текстов и фото доступно создание собственного блога на базе поддомена VilingStore. Его можно использовать как для привлечения аудитории к своему основному ресурсу, так и для непосредственной монетизации контента.

Сортировка по свойствам товаров и тематике контента, реализованная на сайте, позволяет пользователям иметь быстрый доступ к информации по своим запросам, а магазинам и блогерам получать целевой трафик.

VilingStore - международный проект, уже сейчас имеющий аудиторию из России, стран СНГ и ЕС. Структура сайта ориентирована на эффективную презентацию товаров и услуг, а также продвижение контента в поисковых системах.