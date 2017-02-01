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Банк "Югра" поздравил "Ленком" с юбилеем

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1 февраля, 17:29 UTC+3
Торжество, посвященное 90-летию театра, состоялось 31 января
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Артисты "Ленкома" на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

Артисты "Ленкома" на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Банк "Югра", меценат театра "Ленком", оказал поддержку в проведении мероприятия, посвященного 90-летнему юбилею московского театра. Торжество состоялось 31 января в стенах театра "Ленком" на Малой Дмитровке.

Режиссером праздничного представления, в котором, помимо "ленкомовцев", приняли участие актеры московских театров и ученики Щукинского училища, стал Иван Агапкин, актер "Ленкома". Художественный руководитель - Борис Беленький, основатель и президент Первой театральной премии России "Хрустальная Турандот". 

Празднование юбилея завершилось церемонией награждения. Художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров был удостоен статуэтки "Хрустальная Турандот", а народные артисты легендарного московского театра получили "Хрустальные розы".

Президент банка "Югра" Алексей Нефедов: "Ленком" во все времена был "знаком качества" - театром, в котором обязательно должен побывать каждый. Сегодня, в день юбилея он остается эталоном хорошего вкуса. Искренне желаем "Ленкому" и его уважаемому руководителю Марку Захарову долгих творческих лет и еще больше новых спектаклей, а мы всегда готовы поддержать любимый театр".

Банк "Югра" стал меценатом "Ленкома" в 2016 году в преддверии празднования девяностого сезона. Банк оказывает поддержу текущей деятельности театра и проводимых им мероприятий.

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров: "За почти вековую историю театр прошел сложный, но интересный путь. Даже в непростых реалиях "Ленком" оставался верен себе и зрителю. Поэтому я не сомневаюсь: что бы ни случилось, театр ждет блестящее будущее. Я хочу выразить благодарность нашему другу, банку "Югра", за своевременную поддержку и помощь. Мы надеемся, что наша дружба будет продолжатся долгие годы".

ПАО Банк "Югра" - универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Своим клиентам банк предоставляет полный спектр банковских услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка "Югра" является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%.

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