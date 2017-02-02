Объявлена деловая программа форума "Арктика – территория диалога"

МОСКВА, 2 февраля /Росконгресс/. Опубликована деловая программа IV Международного арктического форума "Арктика – территория диалога". Мероприятие пройдет 29-30 марта 2017 года в Архангельске.

Программа форума, ключевой темой которого заявлена "Человек в Арктике", предполагает свыше 40 мероприятий, в том числе проведение 32 тематических сессий и дискуссий, двух пленарных заседаний и расширенного заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

IV Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" откроет пленарное заседание "Арктика – территория для жизни", посвященное вопросам конструктивного сотрудничества приарктических государств. Участники пленарного заседания "Человек в Арктике", которое состоится 30 марта при участии президента Российской Федерации Владимира Путина, обсудят приоритеты России в реализации арктических проектов.

Тематический блок "Человеческий капитал" включает дискуссии по темам успешной реализации проектов в сфере кадрового обеспечения региона, формирования системы комплексной медицинской помощи и применению передовых медицинских технологий в Арктике, а также развития туристического потенциала арктической зоны.

Механизмы повышения инвестиционной привлекательности Арктической зоны обсудят в рамках блока "Устойчивое развитие Арктики". Здесь же будут затронуты темы корпоративной экологической ответственности, развития транспортной инфраструктуры и привлечения инвестиций в промышленные проекты.

Дискуссии блока "Наука и технологии" коснутся внедрения инновационных технологий для обеспечения высокого уровня жизни коренного населения, а также механизмов освоения природных ресурсов и обеспечения энергоснабжения арктических регионов.

На полях форума также запланированы: Международный молодежный образовательный форум "Арктика. Сделано в России", Форум арктических муниципалитетов, Арктический бизнес-форум.

Подробная информация о программе форума, деловых событиях и спикерах мероприятия будет появляться в режиме реального времени на официальном сайте http://forumarctica.ru/.

За дополнительной информацией, а также по вопросам организации интервью и комментариев, пожалуйста, обращайтесь к представителям пресс-службы:

Виктория Куприянова: victoria.kupriyanova@roscongress.org, + 7 915 112 21 29

Юлия Шиянова: yulia.shiyanova@roscongress.org, + 7 916 469 37 24

Мария Николаева: maria.nikolaeva@roscongress.org, + 7 985 159 20 61

Международный Арктический Форум "Арктика - территория диалога" является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне. Форум проводится при непосредственной поддержке правительства Российской Федерации и призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Впервые форум "Арктика – территория диалога" состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам арктического региона. Второй форум прошел в 2011 году и затронул вопросы формирования арктической транспортной системы, а в 2013 году в числе основных тем мероприятия рассматривались вопросы экологической безопасности. Ключевой темой IV Международного арктического форума "Арктика — территория диалога" станет "Человек в Арктике". Планируется, что мероприятие посетят более 1 000 человек из России и зарубежных государств. http://forumarctica.ru/

О фонде "Росконгресс"

Фонд "Росконгресс" основан в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных и выставочных мероприятий социальной и экономической направленности. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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