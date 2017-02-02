Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Имена финалистов премии "За верность науке" объявят на пресс-конференции 6 февраля

Новости партнеров
2 февраля, 11:44 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 февраля 2017 г. /Оргкомитет премии/. 6 февраля 2017 года в 10:00 в информационном агентстве ТАСС (Тверской бульвар, 2) состоится пресс-конференция, посвященная объявлению финалистов III Всероссийской премии "За верность науке"

Участники пресс-конференции:

  • Людмила Михайловна Огородова, заместитель министра образования и науки Российской Федерации;
  • Григорий Владимирович Трубников, заместитель министра образования и науки Российской Федерации;
  • Ольга Михайловна Орлова, представитель организационного комитета премии "За верность науке".

Участники пресс-конференции объявят имена финалистов всероссийской премии "За верность науке", а также расскажут об основных достижениях российской науки и поделятся планами, связанными с реализацией стратегии научно-технологического развития, которая была утверждена президентом России 1 декабря 2016 года.

Определение лауреатов премии и вручение наград состоится на торжественной церемонии 8 февраля, в День российской науки, в Международном московском Доме музыки.

Премия "За верность науке" учреждена Министерством образования и науки Российской Федерации с целью поощрения журналистов, ученых и представителей бизнеса, сделавших важный вклад в развитие российской науки и ее освещение.

Партнером премии второй год подряд выступил Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", одним из приоритетных направлений деятельности которого является популяризация научных достижений.

Для справки

Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" основан российским предпринимателем и меценатом Алишером Усмановым с целью оказания помощи в организации общественно значимых мероприятий в области искусства, культуры и спорта, а также реализации научно-образовательных и социальных проектов на территории Российской Федерации.

Популяризация научных достижений является одним из приоритетных направлений деятельности фонда "Искусство, наука и спорт". Фонд поддерживает проекты по обмену опытом и мнениями между специалистами различных отраслей науки - форумы, конференции, фестивали и другие современные площадки для профессиональных дискуссий. Помощь также оказывается образовательным учреждениям всех уровней, включая высшие учебные заведения.

Аккредитация на пресс-конференцию 6 февраля 2017 года:

Лукьянчиков Максим                                       

+7 495 624 0301, доб. 205

press@truescience.ru

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Генконсул КНР в Екатеринбурге провела торжественный прием
7
На "Святогор" пришел новый тепловоз
8
"Холдинг Кабельный Альянс" увеличил объемы переработки меди на 12%
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Женщина погибла на серой ветке метро Москвы, упав под поезд
2
Допинг-проба "Б" боксера Поветкина дала положительный результат
3
Строители начали сооружать мостовые пролеты Крымского моста
4
Премьер Австралии не стал комментировать сообщения о плохом разговоре с президентом США
5
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
6
ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках Lenovo и HP
7
"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли
Темы дня
Реклама