Имена финалистов премии "За верность науке" объявят на пресс-конференции 6 февраля

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МОСКВА, 2 февраля 2017 г. /Оргкомитет премии/. 6 февраля 2017 года в 10:00 в информационном агентстве ТАСС (Тверской бульвар, 2) состоится пресс-конференция, посвященная объявлению финалистов III Всероссийской премии "За верность науке"
Участники пресс-конференции:
Участники пресс-конференции объявят имена финалистов всероссийской премии "За верность науке", а также расскажут об основных достижениях российской науки и поделятся планами, связанными с реализацией стратегии научно-технологического развития, которая была утверждена президентом России 1 декабря 2016 года.
Определение лауреатов премии и вручение наград состоится на торжественной церемонии 8 февраля, в День российской науки, в Международном московском Доме музыки.
Премия "За верность науке" учреждена Министерством образования и науки Российской Федерации с целью поощрения журналистов, ученых и представителей бизнеса, сделавших важный вклад в развитие российской науки и ее освещение.
Партнером премии второй год подряд выступил Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", одним из приоритетных направлений деятельности которого является популяризация научных достижений.
Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" основан российским предпринимателем и меценатом Алишером Усмановым с целью оказания помощи в организации общественно значимых мероприятий в области искусства, культуры и спорта, а также реализации научно-образовательных и социальных проектов на территории Российской Федерации.
Популяризация научных достижений является одним из приоритетных направлений деятельности фонда "Искусство, наука и спорт". Фонд поддерживает проекты по обмену опытом и мнениями между специалистами различных отраслей науки - форумы, конференции, фестивали и другие современные площадки для профессиональных дискуссий. Помощь также оказывается образовательным учреждениям всех уровней, включая высшие учебные заведения.
Аккредитация на пресс-конференцию 6 февраля 2017 года:
Лукьянчиков Максим
+7 495 624 0301, доб. 205