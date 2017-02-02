Имена финалистов премии "За верность науке" объявят на пресс-конференции 6 февраля

МОСКВА, 2 февраля 2017 г. /Оргкомитет премии/. 6 февраля 2017 года в 10:00 в информационном агентстве ТАСС (Тверской бульвар, 2) состоится пресс-конференция, посвященная объявлению финалистов III Всероссийской премии "За верность науке"

Участники пресс-конференции:

Людмила Михайловна Огородова , заместитель министра образования и науки Российской Федерации;

, заместитель министра образования и науки Российской Федерации; Григорий Владимирович Трубников , заместитель министра образования и науки Российской Федерации;

, заместитель министра образования и науки Российской Федерации; Ольга Михайловна Орлова, представитель организационного комитета премии "За верность науке".

Участники пресс-конференции объявят имена финалистов всероссийской премии "За верность науке", а также расскажут об основных достижениях российской науки и поделятся планами, связанными с реализацией стратегии научно-технологического развития, которая была утверждена президентом России 1 декабря 2016 года.

Определение лауреатов премии и вручение наград состоится на торжественной церемонии 8 февраля, в День российской науки, в Международном московском Доме музыки.

Премия "За верность науке" учреждена Министерством образования и науки Российской Федерации с целью поощрения журналистов, ученых и представителей бизнеса, сделавших важный вклад в развитие российской науки и ее освещение.

Партнером премии второй год подряд выступил Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", одним из приоритетных направлений деятельности которого является популяризация научных достижений.

Для справки

Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" основан российским предпринимателем и меценатом Алишером Усмановым с целью оказания помощи в организации общественно значимых мероприятий в области искусства, культуры и спорта, а также реализации научно-образовательных и социальных проектов на территории Российской Федерации.

Популяризация научных достижений является одним из приоритетных направлений деятельности фонда "Искусство, наука и спорт". Фонд поддерживает проекты по обмену опытом и мнениями между специалистами различных отраслей науки - форумы, конференции, фестивали и другие современные площадки для профессиональных дискуссий. Помощь также оказывается образовательным учреждениям всех уровней, включая высшие учебные заведения.

Аккредитация на пресс-конференцию 6 февраля 2017 года:

Лукьянчиков Максим

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