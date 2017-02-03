Посол Японии в РФ призвал японский бизнес к активному участию в "Иннопроме-2017"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Российской Федерации Тоехиса Кодзуки высоко оценил потенциал Свердловской области в укреплении промышленных и инвестиционных связей Японии и России, а также поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за содействие в продвижении совместных проектов сторон. Об этом сообщают в департаменте информационной политики главы региона со ссылкой на заявление посла по итогам рабочей встречи с губернатором и презентации региона японским партнерам в посольстве Японии в Москве.

"Презентация была очень впечатляющей, и я уверен, что она заинтересовала участников мероприятия. Нам показали потенциал Свердловской области. Есть вещи, которые привлекают внимание японских бизнесменов: высокий уровень образования, высокий уровень развития промышленности. Губернатор уже проявил инициативу, посетив Японию в 2013 году, что оказало большое влияние на развитие связей между сторонами. Прошедшая презентация дает еще один толчок к развитию наших дружеских отношений", - приводят в департаменте слова Кодзуки. Посол отметил, что Япония станет страной-партнером VIII международной промышленной выставки "Иннопром-2017", которая пройдет летом в Екатеринбурге, и призвал японский предпринимателей к активному участию в ней.

Евгений Куйвашев и первый вице-губернатор Алексей Орлов провели презентацию Свердловской области как ведущего индустриального региона России, в ней приняли участие японские дипломаты и представители Японского бизнес-клуба - всего около 80 предпринимателей.

"Куйвашев выразил уверенность в том, что главная промышленная выставка страны при участии японских партнеров пройдет на высоком организационном уровне, ее результатом станут заключение новых контрактов, установление новых партнерских взаимоотношений и успешная реализация совместных проектов", - сказано в сообщении департамента. Губернатор напомнил, что господин Кодзуки был почетным гостем "Иннопрома" в 2016 году и уже тогда обозначил наиболее вероятные направления сотрудничества Японии и Свердловской области. "Сегодня совместные проекты могут быть реализованы в русле договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи президента России и премьер-министра Японии в декабре прошлого года", - сообщают в департаменте. Речь идет о расширении сотрудничества по целому ряду направлений, в числе которых - промышленность, энергетика, медицина и другие.

"Японские предприниматели отличаются очень взвешенным подходом к принятию решений. Но если уж они выразили готовность к сотрудничеству, можно быть уверенным в том, что проекты будут реализованы. Поэтому нам важно успешно презентовать наши возможности, заинтересовать возможных партнеров. Кроме того, думаю, что японским бизнесменам будет интересно приехать в промышленное сердце нашей страны и своими глазами увидеть, что мы можем делать", - сказал губернатор.

В департаменте отмечают интерес японской стороны к Свердловской области, о чем говорят вопросы, заданные главе региона участниками мероприятия. Так, советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков, советник Московского представительства Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми странами (РОТОБО) Ивао Охаси спросил у Куйвашева о логистических возможностях региона.

Губернатор сообщил, что Свердловская область - третий по величине транспортный узел страны. Так, аэропорт-хаб Кольцово обрабатывает более 30 тыс. тонн грузов в год и осуществляет прямые рейсы более чем в 100 городов мира. Основным транзитным и перерабатывающим грузо- и пассажиропотоки центром страны в направлении Европа-Азия является Свердловская железная дорога, на территории области объем отправления грузов ежегодно превышает 60 млн тонн.

Куйвашев и Орлов проинформировали участников презентации также о научном и кадровом потенциале, деловой инфраструктуре, развитых отраслях промышленности Свердловской области, развитии особой экономической зоны "Титановая долина", существующих в регионе мерах господдержки иностранных инвесторов.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - одна из крупнейших промышленных выставок в России, которая проводится в Екатеринбурге с 2010 года. Она посвящена высокотехнологичным разработкам и проектам российских и зарубежных компаний в различных областях. В 2017 году страной-партнером "Иннопрома" станет Япония. В 2015 году страной-партнером выставки была КНР, в 2016 - Индия. В 2018 году в этом качестве выступит Республика Корея.