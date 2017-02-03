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Свердловская область ждет японские компании на ИННОПРОМ-2017

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3 февраля, 11:28 UTC+3
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МОСКВА, 3 февраля /ИННОПРОМ 2017/. В Посольстве Японии в Москве состоялась встреча делегации Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым и представителями крупных японских компаний. Гостей поприветствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

В ходе встречи губернатор Свердловской области обозначил важность сотрудничества крупного промышленного региона и  выскотеотехнологичных компаний Японии. "Партнерство с Японией является одним из приоритетных направлений развития внешнеэкономических связей региона", - сказал он.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов представил японским бизнесменам инвестиционный потенциал региона,а также обратил особое внимание на главную экспортную площадку ИННОПРОМ-2017. "Большая индустриальная неделя уже в восьмой раз проводится в Екатеринбурге. Глубокий разносторонний потенциал промышленного партнерства нашей страны ежегодно демонстрируется в рамках главной промышленной выставки России. Основным мероприятием деловой программы станет российско-японский бизнес-форум с участием глав промышленных корпораций. Большая честь оказана России - приветствовать Японию в статусе страны-партнера в 2017 году", - подчеркнул Орлов.

С российской стороны во встрече также принял участие генеральный директор ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов.

Тема Большой индустриальной недели ИННОПРОМ-2017 - "Умное производство: глобальный подход". Среди тематических треков будут представлены: "Технологии для энергетики. Энергоэффективность", "Индустриальный интернет", "Металлообработка", "Индустриальная автоматизация. Роботизация", "Инновации для промышленности" другие.

Ожидается, что на сам ИННОПРОМ-2017 приедут представители таких японских корпораций, как Yamazaki Mazak Corporation, Mitutoyo Corporation, Fanuc Corporation и других. Также  известно, что площадь национальной экспозиции Японии составит более 4 тыс. кв. метров.

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