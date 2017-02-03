Фонд "Росконгресс" и Всероссийское общество глухих подписали соглашение о намерениях

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МОСКВА, 3 февраля /Росконгресс/. 2 февраля 2017 года в Москве директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и президент Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" Валерий Рухледев подписали соглашение о намерениях.
Соглашение предусматривает запуск нового проекта - Всероссийского форума глухих. Мероприятие призвано стать ключевой площадкой для презентации социально-культурного и экономического потенциала Всероссийского общества глухих.
Основные задачи форума заключаются в развитии межсекторального сотрудничества по продвижению и принятию механизмов вовлечения органов власти и представителей бизнеса в процесс улучшения качества жизни инвалидов по слуху, обсуждении и выработке рекомендаций по внесению изменений в действующие законодательные акты, а также формировании экспертного сообщества в области защиты прав данной категории граждан.
"Первоначально возможные перспективы сотрудничества с руководством Всероссийского общества глухих мы обсудили на полях Российского инвестиционного форума в Сочи осенью 2016 года. Результатом той встречи стало подписанное сегодня соглашение о намерениях, в котором обозначены конкретные направления взаимодействия в плане организации и проведения специализированного форума. Считаю, что данное мероприятие играет важную социально значимую роль, в том числе и с точки зрения развития человеческого капитала", - отметил директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
Шестнадцатый инвестиционный форум пройдет 27 и 28 февраля 2017 года. Оператором форума является Фонд "Росконгресс".
Подробная информация: http://www.rusinvestforum.org
Дополнительная информация:
Пресс-служба Фонда "Росконгресс"
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