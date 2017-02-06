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Выставка "НЕФТЕГАЗ-2017" и Национальный нефтегазовый форум состоятся 17-20 апреля

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6 февраля, 11:16 UTC+3
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МОСКВА, 6 февраля /Оргкомитет форума/. 17-я международная выставка "НЕФТЕГАЗ-2017" и Национальный нефтегазовый форум вновь соберут на площадке Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр" (г. Москва) представителей отраслевых предприятий и ведомств, бизнес-сообщества и ключевых экспертов.

Конкуренция технологий в борьбе за рынки формирует вопросы отраслевой повестки. В деловой программе ННФ-2017 и выставки "НЕФТЕГАЗ" запланированы дискуссии в формате технологических конференций, круглых столов и семинаров, подкрепленных визуальной составляющей - крупнейшим отраслевым смотром в 17-й раз проходящем в ЦВК "Экспоцентр".

Среди актуальных вопросов программы мероприятий 2017 года: технологическая оснащенность отраслевого машиностроительного комплекса; стратегия научно-технологического развития отрасли; меры господдержки при разработке и внедрении прорывных технологий; снижение доли импорта зарубежного оборудования и локализация производств; экспортный потенциал высокотехнологичной продукции российского машиностроительного сектора; задачи, стоящие перед рынком нефтесервисных услуг; разработка трудноизвлекаемых углеводородов.

Участие в международной выставке "Нефтегаз-2017" уже подтвердили более 400 компаний. Среди них компании из Великобритании, Германии, Китая, Польши, Бельгии, Сингапура, США, Франции, Чешской Республики, Швеции, Японии. В их составе такие ведущие мировые компании: Honeywell Process Solutions, KANEX Krohne, Bauer Kompressoren, Centrax Gas Turbines, Phoenix contact, Yokogawa Electric, Weidmüller Interface, R&B Industrial Supply и др.

Намерение участвовать в выставке также обозначили  российские отраслевые гиганты, как БУРИНТЕХ, Газпром, Концерн Росатом, Римера, Сургутнефтегаз, Татнефть, Транснефть, Трубная металлургическая компания - ТМК и многие другие. С подробным списком участников можно ознакомиться на сайте выставки.

Оргкомитет выставки "НЕФТЕГАЗ-2017" и Национального нефтегазового форума приглашает предприятия нефтегазового комплекса и смежных отраслей к участию в мероприятиях.

Более подробную информацию вы можете получить в организационном комитете. 

По вопросам участия в деловой программе ННФ-2017:

тел.: +7 (495) 640-34-64; 620-58-44, 8-800-333-05-15,

E-mail: mail@oilandgasforum.ru,

сайт: www.oilandgasforum.ru

По вопросам участия в выставке "НЕФТЕГАЗ":

Тел.: +7 (499) 795-37-61

E-mail: neftegaz@expocentr.ru

http://www.neftegaz-expo.ru

 

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