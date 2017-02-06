Более 500 наименований книг представят на стенде "Книги России" в Минске

МОСКВА, 6 февраля 2017 г. /Пресс-служба Генеральной дирекции международных книжных выставок ярмарок/. С 8 по 12 февраля в столице Республики Беларусь пройдет XXIV Минская Международная книжная выставка-ярмарка, которая традиционно соберет книгоиздателей, литераторов, деятелей культуры и любителей литературы со всего мира. На выставке будут представлены десятки тысяч новинок и бестселлеров из 31 страны.

В рамках выставки пройдет около 300 мероприятий, среди них - международный симпозиум литераторов "Писатель и время", церемония награждения победителей национального конкурса "Искусство книги", подведение итогов конкурса молодых литераторов "Першацвет". В этом году почетным гостем выставки станет Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Традиционно представительной станет экспозиция Российской Федерации. Более 20 издательств из России примут участие в Минской международной книжной выставке-ярмарке. Программа стенда "Книги России" включает различные по своей тематике и формату мероприятия: презентации книг современных российских писателей, литературных проектов, конкурсы и круглые столы. Книжную экспозицию и программу мероприятий Национального стенда России организует ОАО "Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок".

Открытие национального стенда состоится 8 февраля в 13:00, после чего пройдет презентация Московской международной книжной выставки-ярмарки и Санкт-Петербургского международного книжного салона. На российском стенде будут представлены книги различной направленности: классическая и современная проза, поэзия, научно-популярная, образовательная, историческая, детская и подростковая литература, альбомы по искусству и культуре. В частности, издательство "Молодая гвардия" представит знаменитую серию ЖЗЛ, ТАСС представит шесть книг на английском и русском языке: "Московские каникулы", "Наши любимые", "Культура - память человечества, введенная в современность", а также два фотоальбома: "Старт, рывок - и финиш золотой!" с архивными снимками ярких моментов участия российских спортсменов на зимних Олимпийских играх, и "Страна героев" - летопись важнейших событий в истории России, "Вся страна". Также будут представлены книги издательств "У Никитских ворот", "АСТ", "ЭКСМО", "Словари XXI", "Родное слово", "Альфа-Книга", "Вече", "Азбука-Аттикус" , "АФК Система", "Алгоритм", "Эпоха", "БХВ-Петербург", "Калейдоскоп", АНО "Духовное издательство", "Амфора", "Российский фонд культуры", ФКН "Позитив", "Русский мир", "Ремарко", "Наука", "Самокат", "Центрполиграф", "Музей 1812 года", "Мироздание", "Корпорация технологий продвижений, "Русская музыка", "Рипол классик", "Манн, Иванов и Фербер", "Мозаика синтез" и других.

Запланирована презентация поэтической антологии, альманаха и книг белорусских авторов, выпущенных в издательстве "Международное агентство гуманитарных инициатив", презентация "Состояние и перспективы развития российского рынка печатных СМИ", круглый стол "Транспортная книга России". Специалисты Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина представят проект мультимедийного лингвострановедческого словаря "Россия". Словарь предназначен для помощи изучающим русский язык как иностранный в освоении слов и выражений, обладающих национально-культурным компонентом семантики. Он создается на базе выпущенных ранее книжных версий лингвострановедческих словарей и дополняется мультимедийным контентом и интерактивными заданиями, материалы словаря доступны онлайн бесплатно всем желающим.

9 февраля запланирована презентация новинок и книг-лауреатов национальных литературных премий, вышедших в издательстве "Время", презентация книги "Полет над Россией" - авторского проекта фотографа Сергея Фомина, в основе которого - снимки природных, исторических и архитектурных объектов российских регионов, сделанные с различных летательных аппаратов. Пройдет презентация Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина о возможностях и условиях получения образования в России, новых инструментах изучения русского языка на портале "Образование на русском".

Русская делегация проведет два круглых стола - "Развитие российско-белорусских культурных связей" и выездной - "Защита детей от информации, которая может им навредить". В рамках работы российского стенда запланирован ряд творческих встреч с обсуждением актуальных тем современной литературы, организации поэтических вечеров, презентаций новинок, работы книжных магазинов и литературных кафе: с Леонидом Юзефовичем, Александром Снигерёвым, Андреем Жвалевским, Евгенией Пастернак, Сергеем Гловюком, Борисом Пастернаком.

10 февраля на стенде "Книги России" будет организована трансляция уникальной видеокниги культурно-просветительского проекта #ЧитаемОнегина. Это спецпроект "Российской газеты", интернет-портала "Год Литературы" и Государственного музея А.С. Пушкина. Технический партнер - компания Samsung Electronics. Инициаторы проекта предложили самым разным людям прочитать и записать на видео по несколько пушкинских строф. География проекта объединила 33 региона России и 21 страну мира, откликнулись как простые читатели, так и известные люди. Лучшие ролики, отобранные организаторами, войдут в итоговую видео книгу. Она будет опубликована 10 февраля и на сайте интернет-портала "Год литературы".

11 февраля на российском стенде пройдет финал национального этапа конкурса юных чтецов "Живая классика" в Республике Беларусь. Ежегодно за участие в проекте состязаются больше трехсот чтецов: школьники декламируют вслух прозу на русском языке. Три победителя поедут в Международный детский центр "Артек". Организатор проекта - Фонд "Живая классика".

По окончании выставки все книги национального стенда будут переданы в дар Министерству информации Республики Беларусь, Посольству Российской Федерации в Республике Беларусь и Национальной библиотеке Республики Беларусь.

XXIV Минская Международная книжная выставка-ярмарка пройдет в административном комплексе по адресу пр. Победителей, 14. Организаторы выставки - Министерство информации Беларуси, соорганизаторы - Минский городской исполнительный комитет, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел".

Вход свободный.

Помощь в организации российского участия оказывает: Посольство Российской Федерации в республике Белоруссии.

Национальный стенд "Книги России" организован при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России.

Пресс-служба Генеральной дирекции международных книжных выставок ярмарок

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