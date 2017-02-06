Нижегородский губернатор Валерий Шанцев встретился с послом Индонезии

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев встретился в понедельник с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь Мохамадом Вахидом Суприяди. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Промышленность Нижегородской области производит огромный спектр товаров и услуг, и мы готовы обеспечить потребности индонезийского рынка", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Как сообщается, Валерий Шанцев и Мохамад Вахид Суприяди обсудили возможности развития связей Республики Индонезия и региона в области обрабатывающей промышленности, торговли, туризма, а также в культурной и образовательной сферах.

"Одна из целей нашего визита - это развитие отношений с Россией. Из Индонезии в Нижегородскую область уже поставляются растительные и животные жиры, и я хотел бы отметить, что вижу большой потенциал в развитии наших взаимоотношений в сферах сельского хозяйства и машиностроения, в частности с Горьковским автомобильным заводом", - пояснил посол.

Валерий Шанцев пригласил представителей Индонезии принять участие в ежегодном бизнес-саммите, который будет проходить в Нижнем Новгороде в сентябре 2017 года.По данным департамента внешних связей правительства Нижегородской области, по итогам 11 месяцев 2016 года товарооборот Нижегородской области с Индонезией составил $55,9 млн. Четыре предприятия региона экспортируют свои товары в Индонезию.