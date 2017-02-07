Фонд "Росконгресс" будет способствовать продвижению бренда "Сделано в России"

МОСКВА, 7 февраля /Росконгресс/. Фонд "Росконгресс" стал генеральным партнером проекта по продвижению национального бренда "Сделано в России". В рамках совместной деятельности стороны сформируют стратегию развития проекта и продвижения бренда на ключевых выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых в России и за рубежом.

"Сегодня с учетом конъюнктуры и общей ориентации на внешние рынки роль выставок и конгрессных мероприятий продолжает расти. Создание единого бренда "Сделано в России" и инструментов для автоматизации, каталогизации и презентации отдельных компаний, отраслей и регионов с последующей интеграцией готовых продуктов в мероприятия, проводимые при поддержке государства и бизнеса, окажет положительное влияние на развитие инвестиционного потенциала и имидж России", - сказал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Интеграция бренда "Сделано в России" в мероприятия, организуемые фондом, позволит сформировать фундамент для взаимодействия и продвижения бренда с органами государственной власти, представителями бизнеса и средствами массовой информации как в России, так и за рубежом.

"Фонд "Росконгресс" является правильным и лучшим партнером для реализации коллективных инициатив, для которых необходимо слаженное взаимодействие и участие как государства, так и бизнеса. Мы рассчитываем, что опыт и возможности фонда окажут существенную поддержку в создании единой информационной политики и инструментов для продвижения несырьевого экспорта и производителей России", - заявил генеральный директор компании "Национальный бренд" (ООО) Михаил Садченков.

Ранее инициативу "Сделано в России" поддержало Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) с целью каталогизации российских компаний, информационного сопровождения, коллективного продвижения на внутреннем и внешнем рынках, а также создания одноименной системы добровольной сертификации.

Поддержку инициативе также оказывают: акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация МСП"), Ассоциация брендинговых компаний России.

Фонд Росконгресс

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных и выставочных мероприятий.

Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

"Сделано в России" - первый международный коммуникационный проект для продвижения экспорта, бизнеса и культуры России, созданный при поддержке государства.

Презентация национального бренда "Сделано в России" состоялась 5 июня 2015 года в рамках международной выставки Milan EXPO 2015 при участии первого заместителя председателя правительства России Игоря Шувалова. Целевая аудитория проекта включает потенциальных партнеров и потребителей продукции и услуг российских компаний на внешних рынках, представителей зарубежных СМИ, профильные государственные структуры, организации и ассоциации.

Партнерами инициативы выступают: Росстандарт, АО "Корпорация МСП", Ассоциация брендинговых компаний России, представители малого и среднего бизнеса.

Дополнительная информация:

Алена Бунькова

Пресс-секретарь

Фонд "Росконгресс"

+7 (495) 640 7827 доб.756

+7 (921) 437 8471

alena.bunkova@roscongress.org

Садченков М.Д.

Генеральный директор

Национальный бренд "Сделано в России"

+7 915 116 34 18

+7 495 727 61 15

mds@madeinrussia.ru

www.madeinrussia.ru