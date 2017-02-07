Благотворительный фонд "Расправь крылья!" запускает новый проект "Мой дом" в Смоленске

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МОСКВА, 7 февраля /Пресс-служба фонда/. 9 февраля в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского пройдет презентация нового проекта "Мой дом: защита жилищных прав сирот в Смоленской области", который будет реализовываться в области благотворительным фондом "Расправь крылья!".
Месяц назад, а именно в первый рабочий день текущего года, БФ "Расправь крылья!" приступил к реализации в Смоленской области нового проекта "Мой дом: защита жилищных прав сирот в Смоленской области". И вот, после урегулирования всех формальностей по старту проекта и отладки всех алгоритмов его реализации, настало время официальной презентации проекта для представителей администрации области, образовательных и социальных учреждений области, некоммерческих организаций и общественности, а также для областных и федеральных СМИ.
Большой опыт работы фонда с воспитанниками и выпускниками образовательных учреждений для детей-сирот, профессиональных образовательных учреждений не только в Смоленской области, но и по всей стране, показал, что одной из наиболее актуальных и сложных проблем во всех регионах является реализация жилищных прав сирот. Чаще всего ребята сталкиваются с несвоевременным предоставлением жилья; с несоблюдением требований закона по обеспечению сохранности жилого помещения, право пользования либо собственности, на которое они уже имеют; несвоевременным выявлением и признанием факта невозможности проживания в жилом помещении и т.д.
Любой специалист подтвердит, что решение жилищного вопроса является важнейшим условием социальной адаптации сирот во взрослой жизни. Именно поэтому фонд активно работает в данном направлении уже не один год. Так, за последние пять лет работы в Смоленской области фонд ежегодно оказывал юридическую помощь в решении жилищных проблем сирот и только в 2015-2016 гг. принял участие в 80 судебных заседаниях. При активном участии фонда в период с 2011 по 2016 гг. более 100 выпускников детских интернатных учреждений получили жилплощадь для самостоятельного проживания.
В 2016 году БФ "Расправь крылья!" выступил с инициативой реализации в Смоленской области проекта "Мой дом: защита жилищных прав сирот в Смоленской области". Проект направлен не только на оказание сиротам бесплатной комплексной правовой помощи в реализации права на жилье, но и на оказание правовой помощи специалистам социальной и образовательной сфер, которые в силу своих служебных обязанностей принимают участие в реализации жилищных прав сирот.
При реализации проекта фонд будет сотрудничать с уполномоченным по правам человека в Смоленской области, уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области, Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, с профессиональными образовательными организациями, организациями для детей-сирот, Центром постинтернатного сопровождения "Точка опоры", некоммерческими организациями.
Реализация проекта будет осуществляться с января по сентябрь 2017 года с использованием средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного движением "Гражданское достоинство".
Приглашаем представителей СМИ принять участие в презентации проекта, которая пройдет 9 февраля 2017 г., с 11.00 до 12.30, в здании Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского по адресу: ул. Б. Советская, д. 25/19, 3 этаж (программа презентации прилагается). Аккредитация в Москве: Троцкий Николай +7-91-68-69-63-62, pr@detskyfond.info; аккредитация в Смоленске: Паневин Алексей +7-919-041-69-77, ippanevin@mail.ru.
БФ "Расправь крылья!" создан 1 июня 2007 года в Москве. С 2008 года фонд приступил к реализации проектов по постинтернатной поддержке и социализации детей-сирот в обществе. Несколько проектов по социальной поддержке сирот БФ "Расправь крылья!" реализовывал на территории Смоленской области.
К настоящему времени фондом в Смоленской области успешно реализованы и завершены следующие проекты:
Кроме этого, продолжается реализация проекта "Маленькая мама" по социальной поддержке молодых матерей из числа детей-сирот. Проект реализуется с 2009 г. по настоящее время.
С января 2016 г. фонд приступил к реализации нового проекта "Мой дом: защита жилищных прав сирот в Смоленской области", направленного на защиту прав сирот в жилищной сфере.
Проект будет осуществляться по следующим основным направлениям:
Деятельность будет осуществляться в следующих формах: