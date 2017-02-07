Благотворительный фонд "Расправь крылья!" запускает новый проект "Мой дом" в Смоленске

МОСКВА, 7 февраля /Пресс-служба фонда/. 9 февраля в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского пройдет презентация нового проекта "Мой дом: защита жилищных прав сирот в Смоленской области", который будет реализовываться в области благотворительным фондом "Расправь крылья!".

Месяц назад, а именно в первый рабочий день текущего года, БФ "Расправь крылья!" приступил к реализации в Смоленской области нового проекта "Мой дом: защита жилищных прав сирот в Смоленской области". И вот, после урегулирования всех формальностей по старту проекта и отладки всех алгоритмов его реализации, настало время официальной презентации проекта для представителей администрации области, образовательных и социальных учреждений области, некоммерческих организаций и общественности, а также для областных и федеральных СМИ.

Большой опыт работы фонда с воспитанниками и выпускниками образовательных учреждений для детей-сирот, профессиональных образовательных учреждений не только в Смоленской области, но и по всей стране, показал, что одной из наиболее актуальных и сложных проблем во всех регионах является реализация жилищных прав сирот. Чаще всего ребята сталкиваются с несвоевременным предоставлением жилья; с несоблюдением требований закона по обеспечению сохранности жилого помещения, право пользования либо собственности, на которое они уже имеют; несвоевременным выявлением и признанием факта невозможности проживания в жилом помещении и т.д.

Любой специалист подтвердит, что решение жилищного вопроса является важнейшим условием социальной адаптации сирот во взрослой жизни. Именно поэтому фонд активно работает в данном направлении уже не один год. Так, за последние пять лет работы в Смоленской области фонд ежегодно оказывал юридическую помощь в решении жилищных проблем сирот и только в 2015-2016 гг. принял участие в 80 судебных заседаниях. При активном участии фонда в период с 2011 по 2016 гг. более 100 выпускников детских интернатных учреждений получили жилплощадь для самостоятельного проживания.

В 2016 году БФ "Расправь крылья!" выступил с инициативой реализации в Смоленской области проекта "Мой дом: защита жилищных прав сирот в Смоленской области". Проект направлен не только на оказание сиротам бесплатной комплексной правовой помощи в реализации права на жилье, но и на оказание правовой помощи специалистам социальной и образовательной сфер, которые в силу своих служебных обязанностей принимают участие в реализации жилищных прав сирот.

При реализации проекта фонд будет сотрудничать с уполномоченным по правам человека в Смоленской области, уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области, Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, с профессиональными образовательными организациями, организациями для детей-сирот, Центром постинтернатного сопровождения "Точка опоры", некоммерческими организациями.

Реализация проекта будет осуществляться с января по сентябрь 2017 года с использованием средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного движением "Гражданское достоинство".

Приглашаем представителей СМИ принять участие в презентации проекта, которая пройдет 9 февраля 2017 г., с 11.00 до 12.30, в здании Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского по адресу: ул. Б. Советская, д. 25/19, 3 этаж (программа презентации прилагается). Аккредитация в Москве: Троцкий Николай +7-91-68-69-63-62, pr@detskyfond.info; аккредитация в Смоленске: Паневин Алексей +7-919-041-69-77, ippanevin@mail.ru.

Справка

БФ "Расправь крылья!" создан 1 июня 2007 года в Москве. С 2008 года фонд приступил к реализации проектов по постинтернатной поддержке и социализации детей-сирот в обществе. Несколько проектов по социальной поддержке сирот БФ "Расправь крылья!" реализовывал на территории Смоленской области.

К настоящему времени фондом в Смоленской области успешно реализованы и завершены следующие проекты:

"Мост в будущее" (2008-2011 гг.) - проект по созданию региональной (областной) системы постинтернатного сопровождения выпускников детских домов и интернатов; "Найди свой путь" (2012-2013 гг.) - проект по содействию профессиональной ориентации и трудоустройству воспитанников и выпускников интернатных учреждений.

Кроме этого, продолжается реализация проекта "Маленькая мама" по социальной поддержке молодых матерей из числа детей-сирот. Проект реализуется с 2009 г. по настоящее время.

С января 2016 г. фонд приступил к реализации нового проекта "Мой дом: защита жилищных прав сирот в Смоленской области", направленного на защиту прав сирот в жилищной сфере.

Проект будет осуществляться по следующим основным направлениям:

Мониторинг и анализ жилищной ситуации сирот. Оказание сиротам бесплатной высококвалифицированной, индивидуально ориентированной комплексной правовой помощи в реализации и защите права на жилье. Повышение правовой грамотности сирот в вопросах реализации и защиты жилищных прав. Содействие повышению правовой грамотности в вопросах реализации и защиты жилищных прав сирот специалистов образовательных учреждений, учреждений профессионального образования, социальной сферы, НКО, которые в силу должностных обязанностей призваны помогать детям решать жилищные проблемы.

Деятельность будет осуществляться в следующих формах:

Консультации сиротам в рамках создаваемой в г. Смоленске Службы правовой помощи. Выездные консультации для сирот и специалистов в образовательных и профессиональных образовательных учреждениях. Вебинары для специалистов. Консультации по телефону, скайпу, электронной почте.