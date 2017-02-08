Подготовку к форуму "Арктика – территория диалога" обсудили в Минобрнауки РФ

МОСКВА, 8 февраля /Росконгресс/. В преддверии Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" состоялась встреча губернатора Архангельской области Игоря Орлова с представителями Министерства образования и науки РФ. Особое внимание было уделено подготовке к проведению арктического форума, который состоится в Архангельске 29-30 марта. Основной площадкой мероприятия выступит Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева и губернатор Архангельской области Игорь Орлов обсудили готовность материально-технической базы САФУ к проведению основной программы форума, включающей более 30 тематических сессий и дискуссий. Как ожидается, за время форума САФУ примет более 1500 гостей из 11 стран, включая Великобританию, Данию, Канаду, Китай, Норвегию, США, Финляндию, Швейцарию, Японию.

Участники встречи также коснулись вопросов проведения мероприятий на тематических площадках, в частности, Международного молодежного образовательного форума "Арктика. Сделано в России". Как ожидается, участие в молодежном форуме примут около 180 студентов, молодых исследователей и предпринимателей - тех, кто готов жить и работать в Арктике. Губернатор Архангельской области и представители Минобрнауки обговорили ход подготовки к дискуссиям на площадках молодежного форума, а также высказали свои предложения по составу модераторов и выступающих.

"В Архангельске проводится масштабная подготовка по созданию комфортных условий для приема гостей форума, - сказал Игорь Орлов, губернатор Архангельской области. - В процессе реконструкции находится здание драматического театра, где пройдет одно из пленарных заседаний. В САФУ достраиваются центр коллективного пользования оборудованием, выставочный павильон и общежитие, предназначенное для размещения гостей. Также активно идет модернизация аэропорта Архангельска, запущен долгосрочный проект реконструкции и ремонта железнодорожного вокзала. До 1 марта мы планируем завершить весь комплекс работ по подготовке к форуму ключевых объектов инфраструктуры".

Программа форума, ключевой темой которого заявлена "Человек в Арктике", предполагает свыше 40 мероприятий, в том числе проведение 32 тематических сессий и дискуссий, два пленарных заседаний и расширенного заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. На полях форума также запланированы: Международный молодежный образовательный форум "Арктика. Сделано в России", Форум арктических муниципалитетов, Арктический бизнес-форум.

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Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне. Форум проводится при непосредственной поддержке правительства Российской Федерации и призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Впервые форум "Арктика - территория диалога" состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам арктического региона. Второй форум прошел в 2011 году и затронул вопросы формирования арктической транспортной системы, а в 2013 году в числе основных тем мероприятия рассматривались вопросы экологической безопасности. Ключевой темой IV Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" станет "Человек в Арктике". Планируется, что мероприятие посетят более 1 000 человек из России и зарубежных государств. http://forumarctica.ru/

О Фонде "Росконгресс"

Фонд "Росконгресс" основан в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных и выставочных мероприятий социальной и экономической направленности. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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