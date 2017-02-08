Липецкая область представила проект технопарка "Лебедянский" на международном экофоруме

Липецкая область представила масштабный проект по строительству межрегионального индустриального парка по обращению и переработке отходов "Лебедянский" на международном бизнес-форуме "Экотехнопарки России" в Москве. Об этом сообщили в администрации региона.

Как заявил в ходе форума председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков, сегодня большой проблемой является привлечение крупных инвестиций под интересные технологии по переработке и утилизации мусора. "Наша конференция посвящена этим технопаркам, и основой этого форума является особая экономическая зона, которая сегодня создается в Липецке", - сказал Широков. По его данным, Липецк является одним из лидеров в разработке таких технологий.

Межрегиональный кластер и технопарк "Лебедянский" по переработке отходов планируется создать в Лебедянском районе Липецкой области к 2020 году. Под данный проект в районе будет выделено 60 га земли с инфраструктурой, где появятся современные предприятия по переработке и утилизации отходов, мусороприемные площадки, линия сортировки, полигон захоронения отходов.

Предполагается, что поступившие в технопарк отходы будут проходить несколько этапов: ртутный и дозиметрический контроль, сортировку, утилизацию отсортированного сырья, производство продукции из вторсырья и захоронение остатков на полигоне. Для работы кластера планируется создание системы региональных операторов, т.е. юридических лиц, которые будут ответственными за сбор и надлежащее движение твердых коммунальных отходов на определенной зоне. В Липецкой области предполагается создание четырех таких зон. В каждой зоне твердые коммунальные отходы будут собираться и вывозиться на предприятия сортировки и переработки отходов, не сортируемая часть будет захоронена на полигонах.

В ноябре на прошедшем в Липецкой области форуме "Реальное ЖКХ" к проекту кластера "Лебедянский" проявили интерес зарубежные и российские компании, они презентовали свои проекты и технологии сбора, сортировки и вторичной переработки различных отходов для участия в Липецком технопарке. Несколько фирм подписали в Липецкой областью соглашения, заявив о готовности войти в кластер и технопарк по переработке твердых коммунальных отходов "Лебедянский". Это австрийская компания "Binder + Co", калининградская "Балтикум Фринаб", немецкая "AITECH Automatic Recycling System", казахская "Казэкотех Астана" и несколько других. Одна из компаний - немецкая "AITECH Automatic Recycling System" - выразила намерение построить предприятие по сортировке твердых коммунальных отходов.

Ранее глава региона Олег Королев поставил перед своей управленческой командой ответственную задачу: "Чтобы сохранить родную землю, реки и леса для будущих поколений, необходимо обеспечить глубокую переработку отходов, а вторичное сырье вернуть в хозяйственный оборот". В Липецкой области проживает более 1,15 млн человек. По данным управления Росприроднадзора по Липецкой области, в регионе образуется порядка 6,5 млн тонн отходов, из них 86% поступает на использование (в среднем по России только 53%). В этой массе отходов около 834 тыс. тонн относятся к коммунальным отходам, их них к твердым коммунальным - порядка 400 тыс. тонн.

Для их переработки и создается кластер "Лебедянский": мусороперерабатывающий комплекс с обширной инфраструктурой, включающий в себя современные мусороприемные площадки, сортировочную линию, полигон и производства глубокой переработки и утилизации твердых коммунальных отходов. На территории кластера планируется разместить предприятия по утилизации бумажных и пластиковых отходов. Переработка стекла в будущем технопарке не планируется, так как в регионе уже имеется стекольный завод на территории особой экономической зоны "Липецк".