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Строительство ВОЛС "Колымский экспресс" завершится в Якутии в марте

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8 февраля, 13:45 UTC+3
Протяженность трассы составит 1390 км, планируется подключение 46 населенных пунктов вдоль автодороги федерального значения "Колыма"
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© Владимир Смирнов/ТАСС

ЯКУТСК, 8 февраля. Завершение строительства волоконно-оптической линии связи проекта "Колымский экспресс" на территории Якутии ожидается в конце марта, сообщил ТАСС министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) Александр Борисов.

Он напомнил, что строительство линии ВОЛС по трассе "Нижний Бестях - Чурапча - Ытык-Кюель - Хандыга - Томтор - Магадан" началось в 2015 году. В ходе реализации проекта планируется подключение 46 населенных пунктов вдоль автодороги федерального значения "Колыма", из них уже подключено 12. Протяженность трассы составит 1390 км, пропускная способность - 40 Гбит/с.

Александр Борисов отметил, что работы ведутся в плановом режиме, не позднее второй декады марта ожидается подключение Усть-Неры в Оймяконском районе Якутии.

На прошедшем накануне совещании в Минкомсвязи глава Якутии Егор Борисов пригласил министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова на  на торжественное мероприятие, посвященное переходу строительства ВОЛС на территорию Магаданской области. Руководитель региона также поблагодарил руководителя ведомства за содействие в развитии инфраструктуры связи в Якутии. "За пять лет - с 2011 года - сделан огромный рывок вперед, - сказал он, - построено 3821 км оптоволоконных линий связи, в том числе в 2016 году - более 720 км. К волоконно-оптическим линиям связи подключено 75 населенных пунктов, в которых проживает 60% от общей численности населения региона. Это почувствовали буквально все жители республики: тарифы на доступ в интернет кратно снижаются, качество связи улучшается, появляются запросы на дальнейшее улучшение, например, 4 G", -  отметил глава Якутии.

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