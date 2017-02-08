"Дух Огня" отметит 15-летие в Ханты-Мансийске

МОСКВА, 8 февраля /Оргкомитет фестиваля/. Второй год подряд "Дух Огня" станет площадкой для кинематографистов из государств БРИКС. Причем в нынешнем году программа совместного продвижения фильмов из этих стран получила свое продолжение в виде "Недели китайского кино" в рамках фестиваля, а почетным гостем "Духа огня" станет знаменитая китайская актриса Чжан Цзыи, известная по фильмам "Мемуары гейши", "Дорога домой", "Воин", "Дом летающих кинжалов", "2046".

Режиссеры и актеры из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР проведут в рамках кинофестиваля круглый стол, посвященный культурному сотрудничеству между государствами-членами БРИКС.

"Дух Огня" уже стал той кинематографической площадкой, которая задает вектор гуманитарному взаимодействию между нашими странами, - сказала губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. - На предыдущем "Духе огня" мы уже сделали первые шаги навстречу друг другу, весь год в Югре демонстрировались фильмы из стран БРИКС, а в свою очередь в Китае, в провинции Гуандун, организовали показ картин молодых российских режиссеров".

Предполагается, что во время фестиваля будет организована публичная демонстрация 100 фильмов с охватом не менее 20 тыс. зрителей, причем показы на "Духе огня" будут доступны и для граждан с ограниченными возможностями, которым помогут волонтеры-югорчане.

"Я уже давно не сталкиваюсь с вопросом, что это такое - "Дух огня" в Ханты-Мансийске. Это знают все. Мы постараемся сделать так, чтобы хорошая слава фестиваля продолжала ему сопутствовать", - подчеркнул президент фестиваля Сергей Соловьев, чья картина "Ке-Ды" станет фильмом открытия 15-го "Духа Огня". Он также отметил, что на юбилейном кинофестивале будут применены технические новинки. В Центре искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске, который станет одной из киноплощадок фестиваля, была завершена установка нового цифрового оборудования с применением новейших лазерных технологий. Оборудованный такой технологией кинозал - первый не только в Югре, но и в Сибири.

Конкурсная программа, как российская, так и международная, уже сформирована, но принять участие в "Духе Огня" еще может каждый желающий, если представит свою работу на конкурс микрофильмов продолжительностью не более трех минут. Из уже поступивших заявок большая часть посвящена отношениям человека и природы, что особенно актуально в Год экологии. Что касается полнометражных лент, то лучшие дебюты определит профессиональное жюри, которое в этом году возглавил российский кинокритик Борис Нелепо.

В программе "Духа Огня" запланированы творческие встречи со знаменитыми актерами и режиссерами, ретроспективы популярных кинолент прошлого, выступления российских музыкантов. В частности, с концертом для участников и гостей фестиваля выступит один из самых известных пианистов современности Юрий Розум. Победитель "Духа Огня" будет награжден премией в 600 тыс. рублей и главным призом фестиваля "Золотая тайга".