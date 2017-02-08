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Реконструированный памятник Герою России Осканову открыт в Липецкой области

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8 февраля, 14:52 UTC+3
На церемонии присутствовали сын и вдова Суламбека Осканова, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, бывшие сослуживцы и ученики генерала
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Реконструированный памятник первому Герою России генерал-майору авиации Суламбеку Осканову, бывшему руководителю Липецкого центра боевой подготовки летчиков, открыт сегодня возле деревни Козельки Добринского района. Об этом сообщили в администрации Липецкой области.

"Имя этого героя навеки вписано в историю нашего края. Высокие человеческие качества и служение воинскому долгу не позволили Суламбеку Осканову в критический момент воспользоваться возможностью спастись. Ценой собственной жизни он сохранил жизни десятков мирных жителей окрестных сел", - сказал глава региона Олег Королев.

 В 25-ю годовщину гибели генерал-майора авиации Суламбека Осканова у деревни Козельки прошел траурный митинг и был открыт реконструированный памятник.

"Мы гордимся тем, что у нас есть герой России, который совершил бессмертный подвиг. Это пример для подражания. Хочу отметить, что в Липецкой области бережно хранят память о героях Отечества. Мы сегодня возложили цветы и к памятнику Олега Пешкова. Я искренне благодарен Олегу Королеву и всем жителям региона за такое  трепетное отношение к сохранению памяти о погибших героях", - отметил на церемонии глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

По данным Липецкого аэропорта, делегация из Ингушетии во главе с руководителем республики прилетела утром самолетом из аэропорта "Магас", который также носит имя Осканова.

В Липецкой области организованы показы документального фильма о подвиге Суламбека Осканова, в школе имени героя в селе Хворостянка открыта мемориальная доска памяти летчика, прошла церемония гашения почтовой марки, специально выпущенной "Почтой России" к 25-летию подвига Осканова.

Суламбек Осканов родился 8 января 1943 года в селе Плиево Назрановского района Чечено-Ингушской АССР. Окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, Военно-политическую академию имени В. И. Ленина, Военную академию Генштаба. Был начальником Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава ВВС СССР.

Погиб 7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полета на МиГ-29 в сложных метеоусловиях. Генерал-майор Осканов отвел самолет, не дав ему упасть на поселок Хворостянку Добринского района. Похоронен в родном селе в Ингушетии.

 

 

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