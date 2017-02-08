В Архангельске идет подготовка к международному форуму "Арктика - территория диалога"

АРХАНГЕЛЬСК, 8 февраля 2017 года. /Пресс-служба правительства и губернатора Архангельской области/. Более полутора тысяч человек – из арктических и неарктических стран, ученые и бизнесмены станут участниками форума "Арктика-территория диалога", который пройдет в Архангельске 29-30 марта 2017 года.

"Мы готовимся к приему представителей органов власти, дипломатов и ученых из всех стран, заинтересованных в изучении и развитии Арктики. Сейчас идет масштабная подготовка к проведению Форума, начиная от транспортной логистики и организации приема гостей и заканчивая культурными и спортивными мероприятиями, которые пройдут на полях Форума. Наша задача – провести это мероприятие на достойном уровне и с северным гостеприимством", - заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов на заседании оргкомитета форума.

Разработана и утверждена концепция транспортного обеспечения форума, в рамках которой планируется привлечь более 300 машин и автобусов. С учетом приезда около полутора тысяч гостей особое внимание будет уделено управлению транспортными и логистическими процессами, начиная с приема самолетов в аэропорту Архангельска и заканчивая доставкой гостей к местам размещения и питания и к площадкам проведения форума.

Для размещения участников будет задействован номерной фонд 33 гостиниц, хостелов, баз отдыха Архангельска и соседних городов региона. Предприятия общепита разрабатывают для гостей специальное арктическое меню, которое включает рыбу, оленину, северные ягоды, чаи на травах и напитки.

Как подчеркнул Игорь Орлов, проведение форума "Арктика-территория диалога" даст дополнительные возможности для развития инфраструктуры города.

Так, одним из первых практических результатов стала готовность ОАО "РЖД" вложить инвестиции в реконструкцию и ремонт железнодорожного вокзала в Архангельске со строительством надземного перехода над путями, дооборудованием платформы для доступа людей с инвалидностью. Проект долгосрочный, но первые работы начнутся уже в 2017 году.

Работы по подготовке к форуму ведутся в аэропорту Архангельска, где будет закрыт контур строящегося здания между павильонами региональных и международных авиалиний, благоустроены пути движения, включая реконструкцию привокзальной площади.

В Северном (Арктическом) федеральном университете завершается возведение Центра коллективного пользования оборудованием, отведенного под пресс-центр форума, выставочного павильона и нового общежития, где разместится часть гостей.

Центральная тема IV Международного арктического форума - "Человек в Арктике" - призвана объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.

На форуме будут обсуждаться вопросы международного сотрудничества, развития транспортной инфраструктуры для населения и доставки грузов, энергетики, сохранения здоровья в условиях Арктики, подготовки профессиональных кадров, реализации инвестиционных проектов и бизнес-кооперации, туристический потенциал и другие аспекты.

На полях форума планируется провести заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина, Форум северных городов, арктический бизнес-форум, молодёжный арктический форум "Арктика. Сделано в России", организованный Федеральным агентством по делам молодежи.

Помимо насыщенной деловой части гостям будет предложена обширная культурная программа с участием Северного хора и других народных и классических коллективов, знакомством с богатой историей северного края на музейных площадках Архангельска. Готовится и спортивная программа по арктическим зимним видам спорта, включая матчи по хоккею мячом, хоккею в валенках, лыжные старты и многое другое.

Информационным партнером международного форума "Арктика –территория диалога" выступило информационное агентство России "ТАСС"

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