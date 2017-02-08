Спикер свердловского Заксобрания поддержала молодых ученых, покоряющих космос

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Сегодня, в День российской науки, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина пригласила посетить парламент группу молодых ученых и инженеров АО "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова". Об этом сообщили сегодня в пресс-службе регионального парламента.

"Молодые специалисты познакомились с историей становления законодательной власти на Среднем Урале, по достоинству оценили современный уровень работы законодателей и новинки технического прогресса, которые помогают в деле разработки и принятия областных законов. Многие из них впервые побывали в высшем органе законодательной власти региона", - сказано в сообщении.

Людмила Бабушкина поздравила молодых ученых с профессиональным праздником, отметив, что депутаты с большим вниманием относятся к развитию науки и высоко оценивают тот вклад, который в социально-экономическое развитие региона вносят ученые. Депутат особо отметила вклад уникального предприятия "НПО автоматики" в продвижение российской науки и космической отрасли.

"Молодые ученые поблагодарили Бабушкину за теплый прием и возможность обсудить проблемные вопросы, которые волнуют молодежь, работающую в науке. Также они были признательны за активную поддержку инициативы губернатора Евгения Куйвашева по возрождению и развитию уральской инженерной школы. В рамках этой программы обеспечивается сохранения кадрового потенциала, сохраняется связь науки и производства, расширяется выпуск инновационной продукции. Новое поколение молодых специалистов получает уникальный опыт работы на высокотехнологичном производстве", - сказано в сообщении.

"Есть большая надежда, что благодаря этой программе регион будет успешно развиваться, несмотря на внешнеэкономические и внешнеполитические вызовы, - отметила Бабушкина. – Мы успешно развиваем технопарки. Уже сегодня на их основе в области действуют более ста предприятий, на которых трудятся свыше 3,5 тыс. молодых специалистов, которые занимаются развитием высоких технологий. Я знаю, что руководство вашего предприятия большое внимание уделяет подготовке и воспитанию молодых кадров. Это замечательно", - цитируют в пресс-службе слова Бабушкиной.

В беседе гости рассказали об идее провести в апреле впервые в России Всероссийское молодежное научное бьеннале, которое объединило бы молодых ученых, не только специалистов космической отрасли, но и студентов – авторов научных проектов и разработок, молодежь с активной гражданской позицией. Гости попросили в этом вопросе поддержки у председателя областного Заксобрания.

Людмила Бабушкина заверила, что и Молодежный парламент Свердловской области и профильный комитет Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма примут участие в организации и проведении масштабного форума. "Нет никаких сомнений в успехе этого мероприятия", - подчеркнула Бабушкина. Председатель Заксобрания также поддержала идею создания в регионе некоммерческой организации молодых ученых.

АО "НПО автоматики" - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Обеспечивает полный технологический цикл создания уникальных автоматизированных систем и комплексов управления, широко применяемых в космосе, на море, в нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, ЖКХ и транспорте. В частности, НПОА делает системы управления новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2".