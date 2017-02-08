ВРИО губернатора Максим Решетников поздравил лучших ученых Прикамья

ПЕРМЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников поздравил ученых Прикамья с профессиональным праздником и вручил награды лауреатам I степени. Как сообщили в департаменте пресс-службы администрации Пермского края, чествование победителей конкурса на соискание премий Пермского края в области наук прошло сегодня в Органном зале краевой филармонии.

"Лучшие умы Прикамья ежегодно с 2006 года награждаются за оригинальные научные работы, открытия, изобретения и научно-исследовательские разработки, имеющие большое научное и практическое значение", - сказано в сообщении.

"Пермская наука - это очень мощный фундамент всей российской науки. Но у нас всегда было одно конкурентное преимущество – расстояние от научной идеи до ее воплощения в "железе" в крае всегда было очень коротким. Нам очень важно эту связь промышленности, реального сектора с пермской наукой сохранить и сделать все, чтобы эта интеграция была как можно более тесной", - поздравил ученых глава региона.

Награды лауреатам II степени вручил председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Пермского края Сергей Клепцин. Зампред правительства Прикамья Ирина Ивенских вручила ученым сертификаты грантов президента Российской Федерации на сумму 600 тыс. рублей. В департаменте отмечают, что помимо почётного звания деятели науки получили денежное поощрение: лауреаты II степени – 50 тыс. рублей, лауреаты I степени – 100 тыс. рублей. Премии II степени присуждаются молодым ученым, не достигшим 35 лет, премии I степени – ученым без учета возраста.

"Пермский край – третий субъект РФ по количеству национальных исследовательских университетов. Краевые власти активно поддерживает перспективные региональные проекты, нацеленные на развитие высшей школы и науки. Из бюджета Пермского края ежегодно выделяется свыше 30 млн руб. на предоставление субсидий образовательным учреждениям высшего профессионального образования и научным организациям на реализацию научных проектов международными исследовательскими группами ученых", - сказано в сообщении. Кроме того, кандидатам и докторам наук, которые эффективно работают и публикуют научные работы в рейтинговых российских и международных изданиях, готовят молодых ученых, из регионального бюджета ежемесячно выплачивают 10 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно.

"В регионе в течение вот уже 20 лет имеется системная организация поддержки научных коллективов и отдельных ученых, аспирантов, докторантов. Это редкость. За исключением Москвы и Санкт-Петербурга, других регионов страны, равных по уровню поддержки, пожалуй, нет. Гранты для отдельных ученых, кандидатов наук, губернаторские стипендии для поступающих в вузы. Это поддерживает науку, организует ее с точки зрения интересов Пермского края, дает возможность воспитывать нашу молодежь", - подчеркнул председатель Совета ректоров вузов Пермского края, президент Пермского государственного национального исследовательского университета Владимир Маланин.