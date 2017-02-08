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В марте пройдет пятый Московский экономический форум

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8 февраля, 16:40 UTC+3
В повестке дня – исторический поворот в развитии мира и новая стратегия России
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Материал из 1 страницы
© Андрей Гордеев

МОСКВА, 8 февраля /Оргкомитет форума/. Московский экономический форум состоится 30-31 марта в Шуваловском корпусе МГУ. В повестке дня – исторический поворот в развитии мира и новая стратегия России.

Как и на прошлых форумах, будет активно обсуждаться внутриэкономическая политика России, необходимость смены экономического курса, роль России  в мире, проблемы и перспективы развития международной экономики и политики. Также планируется обсудить экономическую "Стратегию 2025". 

На форуме выступят авторитетные экономисты и политики России и других стран. Китайская делегация расскажет о стратегии развития и экономических преобразований в своей стране. Ожидается приезд экс-премьер-министра Италии Романо Проди, председателя итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини, Шопрада Эмирика и многих других.

"В мире происходят глобальные трансформации: крах существующих парадигм мирового развития, Brexit, победа ярого протекциониста Трампа, лидерство национально-ориентировнаных сил Франции. Мир вступает в новую эпоху, где национальные интересы определяют развитие. Какой путь выберет Россия? Сможем ли мы использовать процессы трансформации как шанс для проведения новой индустриализации, активного развития регионов, реализации потенциала населения страны? Что должно предпринять правительство России? Ответы на эти вопросы ищут участники Московского экономичесокго форума", - сказал Константин Бабкин, сопредседатель МЭФ.

Участие в форуме бесплатное.

Регистрация на сайте Московского экономического форума.

Тел. +7-495- 781-37-15
www.me-forum.ru

 

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