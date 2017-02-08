В 2017 году в России ожидается рост продаж отечественных грузовиков

Непрерывный рост рынка грузовой коммерческой техники отечественного производства ожидается в 2017 году, по прогнозам компании EY. В предыдущие два года отечественная автомобильная отрасль, занимающая пятое место среди европейских стран, показывала лишь отрицательную динамику: цены на авто увеличились в среднем на 40%.

За период с 2012 по 2015 год объем продаж в сегменте грузовиков снизился на 52%, в то время как в сегменте легких коммерческих автомобилей аналогичный показатель оставил 43%. В 2016 году рынок грузовиков начал восстанавливаться на фоне сокращения активности на рынке легких коммерческих автомобилей. В 2017 году продажи, согласно прогнозу аналитиков, составят 76 тыс. единиц, а производство – 70 тыс. единиц.

Рост продаж грузовой коммерческой техники, преимущественно российского производства, обусловлен рядом факторов: общим старением отечественного автопарка, выгодными ценовыми предложениями российских автопроизводителей, специальными программами компаний финансового сектора, ориентированными на отечественный бизнес.

"Сбербанк Лизинг" заявил о старте специальной акции "Русская тройка", в рамках которой корпоративные клиенты получают тройную выгоду, приобретая отечественные грузовики. Лизинговая компания предлагает автомобили на базе шасси КамАЗ, коммерческие автомобили концерна ГАЗ и фургон LADA Largus. Максимальная выгода достигается за счет суммирования субсидий от производителя автомобиля и Минпромторга РФ, а также в результате применения специальных программ по лизингу от компании "Сбербанк Лизинг".

Только субсидия госпрограммы поддержки автолизинга от Министерства промышленности и торговли позволяет уменьшить стоимость предмета лизинга на 10%, а размер скидки может достигать 500 тыс. рублей. Например, при оформлении в лизинг по акции "Русская тройка" самосвала КамАЗ-45143 выгода составит 520 тыс. рублей, общая скидка на популярную у предпринимателей "Газель NEXT" будет более 160 тыс. рублей, а лучший в своем сегменте коммерческий автомобиль LADA Largus при оформлении в "Сбербанк Лизинг" подешевеет почти на 50 тыс. рублей.