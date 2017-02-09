Глава Росприроднадзора посетил "Уралэлектромедь"

Всемирная боксерская ассоциация пока не приняла решения по ПоветкинуСпорт 9 февраля, 10:41
Андрей Фурсенко назвал ЕГЭ лучшей из систем оценки знаний в странеОбщество 9 февраля, 10:35
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в СШАМеждународная панорама 9 февраля, 10:30
"Молоко" и "Заложники": российские кинематографисты на БерлиналеКультура 9 февраля, 10:30
Автомобилистов Москвы просят быть более внимательными на дорогах в связи с гололедицейМосква 9 февраля, 10:28
Исторический музей работает бесплатно в день своего 145-летияМосква 9 февраля, 10:17
На "Адмирале Кузнецове" торжественно встречают вернувшихся из Сирии моряков и летчиковАрмия и ОПК 9 февраля, 10:05
Похороны известного советского футболиста Виктора Чанова пройдут в КиевеСпорт 9 февраля, 10:01
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредниковМеждународная панорама 9 февраля, 9:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Делегация Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) во главе с руководителем Артемом Сидоровым посетила АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) в среду. Об этом сообщили в пресс-службе УГМК. Накануне в Екатеринбурге он провел открытое совещание территориальных органов Росприроднадзора России, где подводились итоги прошлого года и ставились задачи на 2017 - год экологии.
"Производственную площадку "Уралэлектромеди" гостям представили как пример предприятия, которое реализует передовые природоохранные мероприятия. В экскурсии, которую провел гендиректор УГМК Андрей Козицын, также участвовали министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, начальник Департамента Росприроднадзора по УрФО Борис Леонтьев, руководители управлений Росприроднадзора субъектов УрФО", - сказано в сообщении.
Гости посетили новый цех электролиза меди. При проектировании и строительстве большое внимание было уделено вопросам охраны окружающей среды. Предусмотрен централизованный сбор и очистка отходящих газов, а также укрытие ванн для снижения выноса аэрозолей в атмосферу. Это не только повышает экологическую безопасность, но и существенным образом улучшает условия труда.
В медеплавильном цехе делегации продемонстрировали современный комплекс газоочистки. В 2016 году в ходе техперевооружения был смонтирован новый рукавный фильтр, дымосос и другое оборудование для очистки отходящих газов анодной печи №5. Количество улавливаемой пыли медеплавильного цеха составляет ежегодно 600 тонн. Уловленная пыль направляется на переработку в филиал "Производство полиметаллов", где из нее извлекается медь и другие ценные компоненты.
Затем гости посетили отделение переработки промышленных продуктов химико-металлургического цеха (ХМЦ). Здесь они познакомились с работой системы оборотного водоснабжения – одним из важнейших экологических проектов предприятия в области охраны водного бассейна. В настоящее время водооборот составляет 96-98%. Промстоки основных цехов и ливневые воды направляются на очистку в гидрометаллургическое отделение ХМЦ, и уже очищенные используются повторно в промводоснабжении предприятия.
Также участники встречи побывали в аффинажном отделении химико-металлургического цеха, готовой продукцией которого являются золото и серебро в слитках, селен, теллур, концентрат металлов платиновой группы. Здесь им показали процесс выплавки золота в слиток.
Также гости посетили музеи автомобильной и военной техники УГМК.
УГМК - российская металлургическая компания, крупнейший производитель меди в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии и Сербии, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.