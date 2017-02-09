Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Росприроднадзора посетил "Уралэлектромедь"

Новости партнеров
9 февраля, 9:47 UTC+3
Верхнепышминский завод УГМК представили как пример предприятия, где заботятся об охране окружающей среды
Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4008489.stepNow *12 +1}} - 12 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4008489.sliderLength-1}}
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
Выбор редакции
Во Владивостоке впервые прошел тотальный диктант на китайском языке 8 февраля, 12:41
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве 8 февраля, 10:50
Фоторепортаж: предприниматель Алла Комиссарова открыла шоколадное ателье в Москве 8 февраля, 9:00
Александр Хорошавин (второй слева)
Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Сахалинской области Хорошавина 7 февраля, 19:02
Икона Богоматери Кардиотисы на выставке "Шедевры Византии" в Третьяковской галерее
Третьяковка открывает выставку "Шедевры Византии" из греческих музеев 7 февраля, 18:57
Амур и его команда: 10 лет Приморскому сафари-парку 7 февраля, 18:50
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4008489'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4008489'].sliderLength - 1}}
+
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК
© Пресс-служба УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Делегация Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) во главе с руководителем Артемом Сидоровым посетила АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) в среду. Об этом сообщили в пресс-службе УГМК. Накануне в Екатеринбурге он провел открытое совещание территориальных органов Росприроднадзора России, где подводились итоги прошлого года и ставились задачи на 2017 - год экологии.

"Производственную площадку "Уралэлектромеди" гостям представили как пример предприятия, которое реализует передовые природоохранные мероприятия. В экскурсии, которую провел гендиректор УГМК Андрей Козицын, также участвовали министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, начальник Департамента Росприроднадзора по УрФО Борис Леонтьев, руководители управлений Росприроднадзора субъектов УрФО", - сказано в сообщении.

Гости посетили новый цех электролиза меди. При проектировании и строительстве большое внимание было уделено вопросам охраны окружающей среды. Предусмотрен централизованный сбор и очистка отходящих газов, а также укрытие ванн для снижения выноса аэрозолей в атмосферу. Это не только повышает экологическую безопасность, но и существенным образом улучшает условия труда.

В медеплавильном цехе делегации продемонстрировали современный комплекс газоочистки. В 2016 году в ходе техперевооружения был смонтирован новый рукавный фильтр, дымосос и другое оборудование для очистки отходящих газов анодной печи №5. Количество улавливаемой пыли медеплавильного цеха составляет ежегодно 600 тонн. Уловленная пыль направляется на переработку в филиал "Производство полиметаллов", где из нее извлекается медь и другие ценные компоненты.

Затем гости посетили отделение переработки промышленных продуктов химико-металлургического цеха (ХМЦ). Здесь они познакомились с работой системы оборотного водоснабжения – одним из важнейших экологических проектов предприятия в области охраны водного бассейна. В настоящее время водооборот составляет 96-98%. Промстоки основных цехов и ливневые воды направляются на очистку в гидрометаллургическое отделение ХМЦ, и уже очищенные используются повторно в промводоснабжении предприятия.

Также участники встречи побывали в аффинажном отделении химико-металлургического цеха, готовой продукцией которого являются золото и серебро в слитках, селен, теллур, концентрат металлов платиновой группы. Здесь им показали процесс выплавки золота в слиток.
Также гости посетили музеи автомобильной и военной техники УГМК.

УГМК - российская металлургическая компания, крупнейший производитель меди в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии и Сербии, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Глава Росприроднадзора посетил "Уралэлектромедь"
12
Генконсул КНР в Екатеринбурге провела торжественный прием
7
На "Святогор" пришел новый тепловоз
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla Motors
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Барак Обама
Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: мэр Тайшетского района в Иркутской области задержан
2
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
3
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
4
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
7
Известный советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Темы дня
Реклама