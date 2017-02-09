Глава Росприроднадзора посетил "Уралэлектромедь"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Делегация Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) во главе с руководителем Артемом Сидоровым посетила АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) в среду. Об этом сообщили в пресс-службе УГМК. Накануне в Екатеринбурге он провел открытое совещание территориальных органов Росприроднадзора России, где подводились итоги прошлого года и ставились задачи на 2017 - год экологии.

"Производственную площадку "Уралэлектромеди" гостям представили как пример предприятия, которое реализует передовые природоохранные мероприятия. В экскурсии, которую провел гендиректор УГМК Андрей Козицын, также участвовали министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, начальник Департамента Росприроднадзора по УрФО Борис Леонтьев, руководители управлений Росприроднадзора субъектов УрФО", - сказано в сообщении.

Гости посетили новый цех электролиза меди. При проектировании и строительстве большое внимание было уделено вопросам охраны окружающей среды. Предусмотрен централизованный сбор и очистка отходящих газов, а также укрытие ванн для снижения выноса аэрозолей в атмосферу. Это не только повышает экологическую безопасность, но и существенным образом улучшает условия труда.

В медеплавильном цехе делегации продемонстрировали современный комплекс газоочистки. В 2016 году в ходе техперевооружения был смонтирован новый рукавный фильтр, дымосос и другое оборудование для очистки отходящих газов анодной печи №5. Количество улавливаемой пыли медеплавильного цеха составляет ежегодно 600 тонн. Уловленная пыль направляется на переработку в филиал "Производство полиметаллов", где из нее извлекается медь и другие ценные компоненты.

Затем гости посетили отделение переработки промышленных продуктов химико-металлургического цеха (ХМЦ). Здесь они познакомились с работой системы оборотного водоснабжения – одним из важнейших экологических проектов предприятия в области охраны водного бассейна. В настоящее время водооборот составляет 96-98%. Промстоки основных цехов и ливневые воды направляются на очистку в гидрометаллургическое отделение ХМЦ, и уже очищенные используются повторно в промводоснабжении предприятия.

Также участники встречи побывали в аффинажном отделении химико-металлургического цеха, готовой продукцией которого являются золото и серебро в слитках, селен, теллур, концентрат металлов платиновой группы. Здесь им показали процесс выплавки золота в слиток.

Также гости посетили музеи автомобильной и военной техники УГМК.

УГМК - российская металлургическая компания, крупнейший производитель меди в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии и Сербии, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.