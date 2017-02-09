В седьмой раз на юге определили лучших в PR

МОСКВА, 9 февраля 2017 г. /Исполнительная дирекция премии "Серебряный Лучник"/. Представители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стали победителями в четырех проектных, одной специальной и внеконкурсной студенческой номинациях седьмой премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Юг. Имена лауреатов огласили в первую пятницу февраля в Южном федеральном университете.

Оператором премии на юге в течение семи лет выступает "АГТ-Юг", в составе AGT Communications Group (PROI WorldWide).

Победителем в номинации "Лучший проект в области корпоративных коммуникаций" был назван проект компании ПАО КБ "Центр-инвест" - "Программа поддержки женщин-предпринимателей Юга России" (Ростов-на-Дону). В номинации "Лучший проект в области продвижения территорий" победил II Международный фестиваль мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS ("Мост искусств") компании ООО "Южный региональный производственно продюсерский центр" (Ростов-на-Дону). ООО "Базэл Аэро" одержал победу с проектом ""Базэл Аэро" - команда мечты" (Краснодар) в номинации "Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа". По инициативе жюри было принято решение не объявлять победителя в номинации "Лучший проект в области digital-коммуникаций". Лучшим проектом в области социальных коммуникаций и благотворительности стал проект Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк" - "175 добрых дел" (Ростов-на-Дону), который будет презентован на публичных защитах национальной премии в Москве и примет участие в конкурсе "Лучший региональный проект".

"Мероприятие, которое состоялось в Ростове-на-Дону, было организованно на высоком уровне. Качество и количество проектов, представленных на открытых презентациях, дали возможность дискутировать при определении победителя, - и это хорошо. Это свидетельствует о развитости корпоративных коммуникаций в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Жюри имеет четкое и системное понимание, что такое коммуникации, и те стандарты, которые являются ориентиром при определении качества и эффективности проектов. Выявляя лучшие практики в области корпоративных коммуникаций, "Серебряный Лучник" ежегодно в масштабах страны формирует некий эталон профессионального мастерства. За годы существования Премии накопился богатейший материал, который в рамках ее региональных этапов можно транслировать всем заинтересованным сторонам, – опытным специалистам по коммуникациям и тем, кто только готовится ими стать", - прокомментировал Кирилл Алявдин, председатель Жюри премии "Серебряный Лучник" - Юг, директор по корпоративным коммуникациям Tele2, член Попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

Кинопроект "Хребет" Антона Ланге в партнерстве с ТАСС по мнению авторитетного жюри премии был назван лучшим авторским проектом.

За звание "Мастера" по итогам деятельности в 2016 году боролись пять номинантов из Ростова-на-Дону и Краснодара. Победителем по итогам голосования в режиме реального времени, а также совещания Жюри Премии был назван руководитель PR-отдела и пресс-службы ООО "ГК "СБСВ - КЛЮЧАВТО" Владимир Вербицкий: "Современная компания с амбициями должна продавать эмоции и выходить за рамки "товар/услуга-клиент". Наша задача интегрировать бренд в крауд-культуры. Мы считаем KPI в цифрах, но главное – это эмоции. И они – бесценны!".

Премия прошла в рамках четвертого Форума коммуникаций Юга России, программа которого включает в себя мастер-классы и открытые встречи ведущих экспертов по управлению коммуникационными процессами страны и зарубежья. В рамках Форума, Кирилл Алявдин провел мастер-класс на тему "Интегрированные коммуникации как средство захвата рынка: выход Tele2 в Московский регион".

Для комфортного общения всех гостей был создан официальный бот премии "Серебряный Лучник" - Юг (@Agt_Event_Bot). С его помощью можно было узнать всю интересующую информацию о программе, спикерах и заявленных проектах. Наиболее популярной стала функция чата, в котором можно общаться и онлайн следить за ходом премии.

Впервые в рамках премии были приняты к оценке студенческие работы. Исполнительная дирекция при поддержке Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета вывела эти проекты во внеконкурсную номинацию, рассмотрением которой занимался специальный экспертный совет. Были зарегистрированы команды из Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи и Пятигорска. Победителями были названы проекты Южного федерального университета, Донского государственного технического университета, Пятигорского государственного университета и Сочинского государственного университета.

"Серебряный Лучник"- Юг - важное событие для Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ. Уже второй год университет поддерживает премию. Для нас это и возможность вовлекать студентов в практическую и проектную деятельность, и внимание делового и экспертного сообщества, и способ следить за актуальными тенденциями в нашей профессиональной сфере. Конечно, "Серебряный Лучник", это и повод для гордости. Многие выпускники нашего института реализуют себя в сфере коммуникаций, и нам отрадно видеть, что из года в год их проекты оказываются в числе лучших", - прокомментировала Наталья Архипенко, директор Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета.

Оператор Премии: "АГТ-Юг", AGT Communications Group (part of PROI WorldWide)

Генеральный партнер: Tele2

Телекоммуникационный партнер: Макрорегиональный филиал "Юг" ПАО "Ростелеком"

Организационный партнер: Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета

HR-партнер: HeadHunter Южный округ

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