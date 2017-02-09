Фестиваль Red Apple стартует 16 февраля

МОСКВА, 9 февраля 2017 г. /Оргкомитет фестиваля/. 16-17 февраля в Digital October откроется 26-й Международный фестиваль рекламы Red Apple, который ежегодно собирает на одной площадке ведущих звезд мировой рекламной индустрии.

Философия фестиваля - это обмен идеями, творчество, находящееся на грани рекламы, искусства и высоких технологий. Программа Red Apple выходит за рамки индустрии и ищет источники вдохновения в смежных с рекламой областях - науке, культуре, IT и медиа. И в этом году, помимо разнообразных секций, лекций и дискуссий, гостей Red Apple ждет несколько приятных сюрпризов.

Один из них - встреча с Киберчеловеком - Евгением Черешневым, вице-президентом "Лаборатории Касперского", первым человеком в России, решившимся на кибер-эксперимент. С февраля 2015 года он ходит с NFC-чипом в руке, к которому можно приложить смартфон и перепрограммировать, скопировать "в руку" ключ отеля, банковскую карту, и это только начало.

О том, как спорт вышел за рамки узкой аудитории и превратился в часть массовой культуры, расскажут ведущий телеканала Матч-ТВ и известный комментатор Георгий Черданцев, управляющий директор Media Direction Sport Андрей Леонтьев, культуролог и автор теории этноспорта Алексей Кыласов, генеральный менеджер ведущей российской киберспортивной команды Virtus.pro Роман Дворянкин в рамках дискуссии "Спорт как зрелище".

Эксперты по Big Data - Артур Хачатурян (SocialDataHub), Феликс Зинатуллин (Церебро Таргет) - в открытой дискуссии с Алексом Дроздовски "Большие данные и brexit ― миф или реальность?" ответят на самые злободневные вопросы. Можно ли с помощью больших данных и инструментов таргетинга устроить Brexit или выбрать Трампа президентом? Нужно ли адаптировать рекламу, которая создается в больших рекламных агентствах, под узкие целевые группы? Нужна ли вообще реклама "для всех", если можно построить персональный разговор с конкретным человеком, про которого мы знаем все?

В рамках фестиваля основатели двух крупнейших российских рекламных холдингов - Элла Стюарт (BBDO Group) и Дмитрий Коробков (группа АДВ) - побеседуют о том, как создать холдинг, вывести его в лидеры и удерживать лидерские позиции, а также о том, как настроить процессы так, чтобы конкурирующие агентства могли существовать в рамках одной группы.

Егор Мостовщиков, генеральный редактор Сноб.ру с помощью Эйфелевой башни и Саграда Фамилия расскажет, почему создание своего медиа - самоубийство. Вы узнаете, правда ли, что между рекламой на коробке спичек, селфипалкой и надписью под окном "Вася не будь ж…й отдай велосипед" нет никакой разницы, что общего у бедной московской редакции и стартапа в Сан-Франциско, почему Авито и Великая Китайская стена - это одно и то же, и, конечно же, почему медиа - все равно лучшая работа на свете.

Генеральный директор Media Direction Group Андрей Брайович и управляющий директор по развитию IT-проектов USM Advisors Михаил Дубин обсудят изменения, которые происходят с рекламной отраслью под влиянием развития интернета и новых технологий, на дискуссионной панели "Какой будет рекламная индустрия завтра".

Помимо традиционных выступлений всех желающих ждут новые секции в рамках фестиваля. Одно из новшеств - открытый разбор конкурсных работ. Рассказать о профессиональных секретах на примере актуальных кейсов фестиваля организаторы попросили известных российских экспертов - продюсера, дизайнера, стратега, креативного директора, режиссера, оператора, художника-постановщика и композитора.

Второй блок - презентация нашумевших кейсов 2016 года, где создатели самых ярких, впечатляющих и провокационных проектов расскажут о том, как создавался каждый из роликов. В программе: "Солнце для лучшего друга" (Pedigree и BBDO Moscow), "Злейший воппер" (Burger King и Fistashki), "Бизнес на взлет" (Ростелеком и РБК), и другие.

И третье новшество - серия воркшопов Boost your creativity. На двухчасовых мастер-классах бизнес-стратеги, специалисты по высоким технологиям, актеры и художники расскажут о необычных подходах к повышению эффективности: скрайбинге и скетчноутинге, майндмэппинге, управлении голосом и дизайн-мышлении.

Кроме этого, на протяжении двух фестивальных дней будут проходить церемонии награждения - станут известны победители в 18-и номинациях, а также обладатели Спец-призов. Российская Академия Рекламы примет в свои ряды новых Академиков и наградит самое смелое и нестандартное рекламное решение специальным призом "Прорыв года".

Помимо российских героев креатива, в Digital October выступят зарубежные эксперты - члены жюри фестиваля. Это люди, чьи заслуги в мире рекламы отмечены большим количеством Каннских Львов и других международных наград. Среди них: Sascha Kuntze (Ogilvy Dubai), Haruko Tsutsui (Dentsu Tokyo), Julian Katz (BBDO USA), Sneha Nagesh (PHD’s Global).

Как всегда, Red Apple станет точкой слияния двух культур, местом непрерывной коммуникации разных идей и мнений, Запада и Востока.

Информационные партнёры фестиваля: Информационное агентство ТАСС, медиахолдинг РБК, ведущее российское отраслевое СМИ Sostav, группа компаний Rambler & Co, международный проект "Сноб", городское издание theVillage, портал Cossa, АЭИ Прайм, конкурс "Импульс", телеканал Москва-24, портал Mediajobs, и многие другие.

Подробнее ознакомиться с программой, спикерами и дискуссиями, а также приобрести билеты на фестиваль можно на официальном сайте - festival.ru.

СПЕЦПРОЕКТ Red Apple Festival Совместный проект ТАСС и международного фестиваля рекламы