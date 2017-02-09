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Фонд "Росконгресс" подписал меморандум о взаимопонимании с Mangold Consulting GmbH

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9 февраля, 11:34 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля /Росконгресс/. 7 февраля 2017 года в Москве состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Фондом "Росконгресс" и Mangold Consulting GmbH. Свои подписи под документом поставили директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и председатель Mangold Consulting GmbH, профессор Клаус Мангольд. Почетный консул Российской Федерации в земле Баден-Вюртемберг, экс-глава Восточного комитета германской экономики Клаус Мангольд является постоянным участником Петербургского международного экономического форума.

Подписанный документ предусматривает сотрудничество по ряду направлений в ходе организации и проведения мероприятий сторон в целях укрепления экономических связей и поддержания дружественных отношений между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия.

Стороны намерены оказывать друг другу взаимную помощь в привлечении к участию в мероприятиях правительственных чиновников и лидеров стран, в формировании деловых делегаций, в осуществлении экспертной оценки программ мероприятий Фонда "Росконгресс", посвященных российско-германской и российско-европейской тематике, а также вести информационное сотрудничество.

"Торгово-экономические отношения между нашими странами сегодня имеют большой потенциал развития. Немецкий бизнес проявляет высокий интерес к сотрудничеству с компаниями из России, аналогично, как и отечественные компании к своим немецким партнерам. Организация встреч между представителями деловых кругов позволяет наладить прямой и эффективный бизнес-диалог, — отметил председатель правления Фонда "Росконгресс" Сергей Вязалов. — Мы очень благодарны профессору Клаусу Мангольду, который более 20 лет сотрудничает с нашей организацией, за его вклад в организацию регулярных встреч российских и немецких компаний для продолжения всестороннего диалога".

В рамках данного сотрудничества 6 марта 2017 г. в Штутгарте (Германия) состоится Российско-германская деловая встреча между представителями российских и немецких бизнес-сообществ. Участники встречи обсудят ряд актуальных тем, связанных с использованием инвестиционных контрактов в качестве инструментов для поддержки инвесторов, импортозамещением и локализацией производства, развитием особых экономических зон. В целях практического обмена опытом предполагается посещение одной из передовых немецких компаний.

О Фонде "Росконгресс"

Фонд "Росконгресс" основан в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных и выставочных мероприятий социально-экономической направленности. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

www.roscongress.org

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