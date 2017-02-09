Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Награждение победителей всероссийского конкурса "Область добра" состоится 17 февраля

Новости партнеров
9 февраля, 11:39 UTC+3
Конкурс призван выявить лучшие социальные, культурные, образовательные и просветительские инициативы региональных органов власти и способствовать их тиражированию во всех регионах России
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба фонда святителя Василия Великого

МОСКВА, 9 февраля /Пресс-служба Фонда/. 17 февраля в 14.00 в Московском Епархиальном доме (Лихов пер., д. 6) пройдет торжественное награждение победителей второго всероссийского конкурса "Область добра". Конкурс проводится Фондом святителя Василия Великого при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Русской Православной Церкви. Его цель - выявить лучшие социальные, культурные, образовательные и просветительские инициативы региональных органов власти и способствовать их тиражированию во всех регионах России.

В церемонии примут участие:

  • Матвиенко Валентина Ивановна, председатель Совета Федерации РФ;
  • Карелова Галина Николаевна, заместитель председателя Совета Федерации РФ, сопредседатель Организационного комитета конкурса;
  • епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, глава Синодального отдела по церковной благотворительности, член Организационного комитета конкурса;
  • епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), член Организационного комитета конкурса;
  • Малофеев Константин Валерьевич, учредитель Фонда святителя Василия Великого, председатель Организационного комитета конкурса;
  • Драгункина Зинаида Федоровна, председатель Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре, член Организационного комитета конкурса;
  • главы регионов-участников конкурса, представители православной и культурной общественности и др.

Для участия во втором конкурсе "Область добра" подано 156 заявок от 60 регионов России. Победители будут определены по нескольким номинациям: Столица культуры и искусства России-2016, Столица культурного наследия России-2016, Столица исторической памяти России-2016, Столица социальных инициатив России-2016, Столица просвещения России-2016, Столица заботы об инвалидах России-2016, лучший муниципальный проект, комплексная работа в рамках Федерального округа. Победитель в каждой категории станет лауреатом конкурса "Область добра". Регион, показавший высокие результаты сразу по нескольким направлениям, станет обладателем Гран-при "Область добра". Победителей определит организационный комитет конкурса. Гран-при конкурса губернатору победившего региона вручит Валентина Матвиенко.

Напомним, первый всероссийский конкурс "Область добра" состоялся осенью 2015 года. Обладателем главной награды стала Белгородская область. Еще семь регионов стали лауреатами премии и шесть - лауреатами в специальных номинациях. Идеи победителей конкурса вошли в портфель социальных инициатив, который был распространен во все регионы России, на все уровни исполнительной и законодательной власти. Более подробная информация о конкурсе на сайте фонда

АККРЕДИТАЦИЯ СМИ

Участие в церемонии представителей средств массовой информации строго по предварительной аккредитации. Для аккредитации необходимо до 12.00 16 февраля прислать на адрес пресс-службы Фонда святителя Василия Великого press@fondsvv.ru ФИО и название СМИ.

СПРАВКА

Фонд святителя Василия Великого - один из крупнейших частных благотворительных фондов России. Он был основан в Москве в 2007 году. Учредителем фонда является Константин Малофеев.

Проекты фонда включают организацию ряда церковно-общественных программ, просемейных инициатив, направленных на защиту материнства и детства, мероприятий по восстановлению храмов и монастырей, просветительской и образовательной деятельности. Среди наиболее известных проектов фонда принесение в пределы РПЦ православных святынь - Честных Даров волхвов в 2014 г., мощей преподобного князя Владимира в 2015 г., мощей Силуана Афонского в 2016 г.; восстановление памятника Екатерине II в Симферополе в 2015 г.; организация празднования 400-летия дома Романовых в 2013 г.; организация деятельности Гимназии святителя Василия Великого; реализация национальной программы по профилактике абортов и помощи женщинам "Живи малыш!"; регулярное проведение в регионах России праздника благотворительности и милосердия "Белый цветок" и др.

Пресс-служба Фонда святителя Василия Великого:

Тел..: +7 (968) 435-72-70

E-mail: press@fondsvv.ru

Сайт: fondsvv.ru

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Глава Росприроднадзора посетил "Уралэлектромедь"
12
Генконсул КНР в Екатеринбурге провела торжественный прием
7
На "Святогор" пришел новый тепловоз
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
2
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
3
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
4
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова
5
Источник: мэр Тайшетского района в Иркутской области задержан
6
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
7
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
Темы дня
Реклама