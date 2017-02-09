Награждение победителей всероссийского конкурса "Область добра" состоится 17 февраля

МОСКВА, 9 февраля /Пресс-служба Фонда/. 17 февраля в 14.00 в Московском Епархиальном доме (Лихов пер., д. 6) пройдет торжественное награждение победителей второго всероссийского конкурса "Область добра". Конкурс проводится Фондом святителя Василия Великого при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Русской Православной Церкви. Его цель - выявить лучшие социальные, культурные, образовательные и просветительские инициативы региональных органов власти и способствовать их тиражированию во всех регионах России.

В церемонии примут участие:

Матвиенко Валентина Ивановна , председатель Совета Федерации РФ;

, председатель Совета Федерации РФ; Карелова Галина Николаевна , заместитель председателя Совета Федерации РФ, сопредседатель Организационного комитета конкурса;

, заместитель председателя Совета Федерации РФ, сопредседатель Организационного комитета конкурса; епископ Орехово - Зуевский Пантелеимон , глава Синодального отдела по церковной благотворительности, член Организационного комитета конкурса;

, глава Синодального отдела по церковной благотворительности, член Организационного комитета конкурса; епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) , член Организационного комитета конкурса;

, член Организационного комитета конкурса; Малофеев Константин Валерьевич , учредитель Фонда святителя Василия Великого, председатель Организационного комитета конкурса;

, учредитель Фонда святителя Василия Великого, председатель Организационного комитета конкурса; Драгункина Зинаида Федоровна , председатель Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре, член Организационного комитета конкурса;

, председатель Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре, член Организационного комитета конкурса; главы регионов-участников конкурса, представители православной и культурной общественности и др.

Для участия во втором конкурсе "Область добра" подано 156 заявок от 60 регионов России. Победители будут определены по нескольким номинациям: Столица культуры и искусства России-2016, Столица культурного наследия России-2016, Столица исторической памяти России-2016, Столица социальных инициатив России-2016, Столица просвещения России-2016, Столица заботы об инвалидах России-2016, лучший муниципальный проект, комплексная работа в рамках Федерального округа. Победитель в каждой категории станет лауреатом конкурса "Область добра". Регион, показавший высокие результаты сразу по нескольким направлениям, станет обладателем Гран-при "Область добра". Победителей определит организационный комитет конкурса. Гран-при конкурса губернатору победившего региона вручит Валентина Матвиенко.

Напомним, первый всероссийский конкурс "Область добра" состоялся осенью 2015 года. Обладателем главной награды стала Белгородская область. Еще семь регионов стали лауреатами премии и шесть - лауреатами в специальных номинациях. Идеи победителей конкурса вошли в портфель социальных инициатив, который был распространен во все регионы России, на все уровни исполнительной и законодательной власти. Более подробная информация о конкурсе на сайте фонда

АККРЕДИТАЦИЯ СМИ

Участие в церемонии представителей средств массовой информации строго по предварительной аккредитации. Для аккредитации необходимо до 12.00 16 февраля прислать на адрес пресс-службы Фонда святителя Василия Великого press@fondsvv.ru ФИО и название СМИ.

СПРАВКА

Фонд святителя Василия Великого - один из крупнейших частных благотворительных фондов России. Он был основан в Москве в 2007 году. Учредителем фонда является Константин Малофеев.

Проекты фонда включают организацию ряда церковно-общественных программ, просемейных инициатив, направленных на защиту материнства и детства, мероприятий по восстановлению храмов и монастырей, просветительской и образовательной деятельности. Среди наиболее известных проектов фонда принесение в пределы РПЦ православных святынь - Честных Даров волхвов в 2014 г., мощей преподобного князя Владимира в 2015 г., мощей Силуана Афонского в 2016 г.; восстановление памятника Екатерине II в Симферополе в 2015 г.; организация празднования 400-летия дома Романовых в 2013 г.; организация деятельности Гимназии святителя Василия Великого; реализация национальной программы по профилактике абортов и помощи женщинам "Живи малыш!"; регулярное проведение в регионах России праздника благотворительности и милосердия "Белый цветок" и др.

Пресс-служба Фонда святителя Василия Великого:

Тел..: +7 (968) 435-72-70

E-mail: press@fondsvv.ru

Сайт: fondsvv.ru