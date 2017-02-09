На СвЖД началась постоянная эксплуатация магистрального газотурбовоза ГТ1h-002

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. На Свердловскую железную дорогу для постоянной эксплуатации прибыл инновационный локомотив, работающий на сжиженном природном газе (СПГ) – магистральный газотурбовоз ГТ1h-002. Он начнет водить поезда (в т.ч. повышенного веса и длины) на участке Егоршино – Алапаевск – Серов-Сортировочный, сообщают в службе корпоративных коммуникаций СвЖД.

В ближайшее время будут проведены опытные поездки с использованием газотурбовоза на северном неэлектрифицированном полигоне СвЖД, где в перспективе планируется организовать эксплуатацию такой техники. Впервые ГТh1-002 без дозаправки в пути следования провёл поезд массой 9 тыс. тонн 23 мая 2016 года на участке Сургут – Войновка в рамках эксперимента.

Первый магистральный газотурбовоз ГТ1h-001 эксплуатируется на СвЖД на базе локомотивного депо Егоршино с 2013 года. Здесь же проходили испытания второго, усовершенствованного образца – ГТ1h-002. Также на станции Егоршино успешно работает маневровый газотепловоз ТЭМ19.

Газотурбовоз ГТ1h-002 ранее успешно прошел сертификационные испытания на базе научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава (ВНИКТИ) в подмосковной Коломне и получил сертификат соответствия. Серийное производство таких машин планируется развернуть на мощностях Людиновского тепловозостроительного завода (входит в холдинг "Синара–Транспортные Машины").

Свердловская магистраль выбрана в качестве полигона для работы газомоторных локомотивов по ряду причин. Под Екатеринбургом построен комплекс по производству СПГ со специальным пунктом для заправки подвижного состава. Также на дороге имеются достаточно протяженные неэлектрифицированные участки различного профиля, подходящие для эксплуатации газотурбовозов.

Применение СПГ в качестве дешевого и экологически чистого топлива для локомотивов – одно из перспективных направлений реализации Энергетической стратегии РЖД, отмечают в службе. Технология позволяет снизить затраты на приобретение дорогостоящего дизельного топлива и добиться снижения себестоимости перевозок грузов. Также в 2-2,5 раза снизится выброс вредных веществ в атмосферу.

Технология уральской "дочки" Газпрома

Производство малотоннажного сжиженного природного газа на ГРС-4 Екатеринбурга – уникальная инновационная технология, разработанная и внедренная в компании "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ, дочернее общество ПАО "Газпром"). Технология, разработанная уральскими специалистами впервые в мире, снижает стоимость конечного продукта в 4 раза за счет охлаждения метана при его расширении. "Нигде такая технология не используется - газ везде сжижают традиционно, используя значительную электроэнергию извне", - отметил в интервью ТАСС Давид Гайдт. Давление газа в магистральных трубопроводах - 50-70 атмосфер, по городу он раздается под давлением 8-12 атмосфер. На всех стадиях снижения давления газ расширяется и охлаждается до очень низких температур. До сих пор этот холод никак не использовали, и он попросту "охлаждал атмосферу".

"Главное преимущество СПГ, полученного по новой технологии – стоимость. Он в четыре раза дешевле произведенного обычным способом. Мы были в самых разных газодобывающих странах мира. Нигде такая технология не используется - газ везде сжижают традиционно, используя значительную электроэнергию извне", - отметил Гайдт.

Реализация технологии именно в "Газпроме" стала возможной потому, что в составе корпорации – единая система от 250 тысяч км магистральных трубопроводов до конфорки в каждой квартире. Число газораспределительных станций, где можно использовать эту технологию, в России более двух тысяч. Крупных ГРС, где можно строить большие заводы производительностью до 100 тонн в час, в стране около 500. Сейчас специалисты "Газпрома" ведут работу по распространению технологии по России.

Производительность комплекса по производству СПГ в Екатеринбурге имеет мощность 3 тонны в час, однако предполагается строительство комплексов мощностью 25, 50 и 100 тонн в час по всем регионам России.

"Поскольку технология рентабельна при перевозке полученного газа на расстояние до 300 км, "малые" комплексы могут обеспечивать газом отдаленные населенные пункты, позволят формировать сеть газовых заправок на железных дорогах, вдоль автомобильных трасс и на топливных бункеровочных базах в пароходствах. Также в ближайшей перспективе рассматривается возможность использовать ее для заправки карьерной техники", - говорит Гайдт.

Иностранные производители СПГ заинтересовались разработкой – так, на III Международном "СПГ Конгрессе 2016" в Москве, где участвовало более 250 представителей компаний отрасли из России и зарубежья, глава ГТЕ выступил с докладом "Автономная газификация с использованием сжиженного природного газа". А в конце января 2017 года "Газпром" отправил с комплекса по производству СПГ в Екатеринбурге первую партию метана в Казахстан.