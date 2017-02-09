"Галс-Девелопмент": рост поступлений в 2016 году составил 87%

Компания "Галс-Девелопмент" подвела окончательные итоги за 2016 год. Поступления от арендной деятельности и продажи недвижимости составили 39,5 млрд. рублей, что на 87% больше поступлений за 2015 год (21,1 млрд. руб.). Общий объем реализованных площадей в 2016 году - более 53 тыс. кв. метров.

"Благодаря профессиональной работе команды и поддержке акционера компании - группы ВТБ, прошедший год стал рекордным для "Галс-Девелопмент" по объему поступлений и количеству сданных объектов - мы ввели в эксплуатацию четыре проекта площадью около 300 тыс. кв. метров. Сегодня в стадии активного строительства находится 5 проектов общей площадью около 800 тыс. кв. метров. Жилые и коммерческие объекты создают стабильные финансовые потоки, необходимые для выполнения всех обязательств компании перед акционерами и покупателями", - комментирует Сергей Калинин, президент "Галс-Девелопмент".

В 2016 году компания "Галс-Девелопмент" на 11% увеличила доходы от арендной деятельности, которые составили 8,6 млрд. рублей против 7,7 млрд рублей в 2015 году. Более 40% от поступлений пришлось на бизнес-цент SkyLight (башня "А" и башня "Б") на Ленинградском проспекте в Москве, 21% - на торгово-развлекательный комплекс "ЛЕТО" в Санкт-Петербурге.

Лидером продаж жилой недвижимости стал комплекс "Наследие" (первая и вторая очередь), на который пришлось 34% от общего объема поступлений. В 2016 году компания "Галс-Девелопмент" завершила продажи в первой очереди комплекса за три месяца до окончания строительных работ, во второй очереди ЖК "Наследие" на сегодняшний день реализовано около 90% квартир. Поступления по двум проектам бизнес-класса - "Достояние" и "Искра-Парк" составили около 2 млрд рублей.

Около 36% от объема продаж приходится на сданные в эксплуатацию элитные кварталы Wine House, "Сады Пекина", апартаменты в МФК "IQ-квартал" и строящийся комплекс "Театральный Дом".

В 2017 году компания "Галс-Девелопмент" планирует ввести в эксплуатацию три проекта общей площадью около 300 тыс. кв. м. - это вторая очередь жилого квартала "Наследие", элитный жилой ансамбль "Театральный Дом", офисные башни МФК "IQ-квартал" и терминальный комплекс в ММДЦ "Москва-Сити".

В 2016 году компания "Галс-Девелопмент" получила 14 профессиональных наград и премий. Президент компании Сергей Калинин признан победителем 13-й ежегодной профессиональной премии CRE Awards 2016 в номинации "Персона года". По итогам премии Urban Awards 2016 жилой квартал "Достояние" получил две награды в номинациях "Лучший строящийся комплекс бизнес-класса" и "Премьера года", а жилой квартал "Наследие" стал лучшим в номинации "Лучший комплекс года бизнес-класса". Городской квартал "Искра-Парк" и курортный комплекс "Камелия" на Ленинградке стали победителем международной премии "Рекорды рынка недвижимости" в номинациях "МФК №1" и "Объект 5 звезд".

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Департамент внешних коммуникаций ПАО "Галс-Девелопмент":

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Справка о компании

ПАО "Галс-Девелопмент" - динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Основным акционером компании является Банк ВТБ.

Компания входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов "Галс-Девелопмент" составляет 1,6 млн кв. м. В 2016 году компания сдала в эксплуатацию четыре объекта общей площадью 300 тыс. кв. м.: первая очередь жилого комплекса бизнес-класса "Наследие", элитный квартал Wine House, комплекс апартаментов "Сады Пекина", жилая башня "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити").

Общая площадь строящихся комплексов в портфеле кампании составляет около 800 тыс. кв. м. На стадии строительства находится пять проектов: вторая очередь комплекса бизнес-класса "Наследие", многофункциональный комплекс "Искра-Парк", офисные башни МФК "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити") и жилой комплекс "Достояние".

В портфеле компании находятся такие действующие объекты, как торгово-развлекательный комплекс "ЛЕТО" в Санкт-Петербурге, бизнес-центр SkyLight, бизнес-центр "Даниловский форт", гостиница "Пекин", торгово-развлекательный комплекс "ЦДМ на Лубянке", курортный комплекс "Камелия" в Сочи и другие объекты в Москве и регионах.