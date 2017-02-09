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Участники GenerationS создали 3D-принтер на основе плазмотрона

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9 февраля, 12:13 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля 2017 г. /РВК/. Пермские специалисты по плазменным технологиям и робототехнике разработали уникальный метод производства заготовок для крупногабаритных деталей при помощи 3D-принтера, который ускорит и сделает в два раза дешевле процесс изготовления. 3DPlasmaWelding - участник корпоративного трека TechNet акселератора GenerationS от РВК. Индустриальным партнером трека выступает НПО "Сатурн".

Заготовки, полученные при помощи этой технологии, могут применяться в авиастроении, машиностроении, энергетике, металлургии и других отраслях. По словам руководителя проекта Сергея Неулыбина, в основе разработки лежит технология с использованием плазмотрона - генератора плазмы, используемого для обработки материалов.

"Наш проект из концепции "фабрики будущего", идея его создания появилась год назад. До проекта на повседневной работе мы выполняли наплавочные ремонтные работы различных изделий: колес танков, валов больших прокатных станков. Восстанавливали геометрию вручную. Потом нам пришла идея изготавливать таким образом все изделие по 3D-модели",  - отмечает Сергей Неулыбин.

По мнению разработчиков, технология позволит заменить традиционные производства на литейных или ковочных цехах. Совместив плазмотроны и современные робототехнические комплексы, команда 3DPlasmaWelding создала новый 3D-принтер, который будет печатать заготовки абсолютно любых размеров. Ранее при использовании аналогичных технологий максимальный размер заготовки был 1500х1500 мм.

"Технология позволяет создавать заготовки с функционально-градиентными свойствами. В одном изделии мы можем совместить несколько важных свойств, например, коррозионную стойкость, износостойкость и жаростойкость, используя различные материалы", - уточняет Сергей Неулыбин.

По словам руководителя проекта, еще одним преимуществом технологии является использование цельнометаллического присадка-проволоки, что значительно снижает себестоимость изготовления изделия, так как металлические  порошки стоят в три-четыре раза дороже.

Сейчас у команды 3DPlasmaWelding есть прототип принтера, с помощью которого изготавливаются тестовые образцы для ряда предприятий, где прототип проходит проверку на соответствие свойств изделия заявленным требованиям. Также команда стартапа ведет переговоры с рядом ведущих российских научно-производственных объединений и корпораций. В планах разработчиков выход на международные рынки.

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