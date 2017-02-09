Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неделя российского бизнеса пройдет с 13 по 17 марта в Москве

Новости партнеров
9 февраля, 12:34 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля. С 13 по 17 марта 2017 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проводит ежегодную Неделю российского бизнеса - ключевое мероприятие, на котором обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса.

В рамках X Недели российского бизнеса планируется проведение конференций и круглых столов по ключевым экономическим проблемам. В ходе НРБ-2017 пройдут ежегодный съезд РСПП, всероссийский форум саморегулируемых организаций, налоговая конференция, конференция по экологической и промышленной безопасности, конференция по социально-трудовым отношениям.

В ходе юбилейной Недели российского бизнеса представители бизнеса и власти обсудят вопросы налоговой и финансовой систем, инвестиционного климата, рынка труда, социальных инвестиций, устранения административных барьеров и другие.

В рамках НРБ будут подведены итоги всероссийских конкурсов РСПП за 2016 год. Награды получат победители конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность" и конкурса "Деловой журналистики РСПП".

Участниками мероприятий НРБ-2017 по традиции станут заместители председателя правительства РФ, представители администрации президента РФ и Федерального собрания РФ, главы ключевых министерств и ведомств, члены Бюро правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП.

Высокий состав участников подтверждает эффективность Недели российского бизнеса как площадки формирования направлений взаимодействия власти и бизнеса.

Место проведения: отель The Ritz-Carlton Moscow , Тверская ул., д.3

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Глава Росприроднадзора посетил "Уралэлектромедь"
12
Генконсул КНР в Екатеринбурге провела торжественный прием
7
На "Святогор" пришел новый тепловоз
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
2
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
3
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
4
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
СМИ: на стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
7
Банк "Пересвет" требует в суде 10,6 млрд рублей у Альфа-банка
Темы дня
Реклама