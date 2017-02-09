Неделя российского бизнеса пройдет с 13 по 17 марта в Москве

МОСКВА, 9 февраля. С 13 по 17 марта 2017 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проводит ежегодную Неделю российского бизнеса - ключевое мероприятие, на котором обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса.

В рамках X Недели российского бизнеса планируется проведение конференций и круглых столов по ключевым экономическим проблемам. В ходе НРБ-2017 пройдут ежегодный съезд РСПП, всероссийский форум саморегулируемых организаций, налоговая конференция, конференция по экологической и промышленной безопасности, конференция по социально-трудовым отношениям.

В ходе юбилейной Недели российского бизнеса представители бизнеса и власти обсудят вопросы налоговой и финансовой систем, инвестиционного климата, рынка труда, социальных инвестиций, устранения административных барьеров и другие.

В рамках НРБ будут подведены итоги всероссийских конкурсов РСПП за 2016 год. Награды получат победители конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность" и конкурса "Деловой журналистики РСПП".

Участниками мероприятий НРБ-2017 по традиции станут заместители председателя правительства РФ, представители администрации президента РФ и Федерального собрания РФ, главы ключевых министерств и ведомств, члены Бюро правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП.

Высокий состав участников подтверждает эффективность Недели российского бизнеса как площадки формирования направлений взаимодействия власти и бизнеса.

Место проведения: отель The Ritz-Carlton Moscow , Тверская ул., д.3