Новосибирские застройщики объединились для повышения транспортной доступности микрорайонов

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Крупные застройщики ГК "Стрижи" и "Энергомонтаж" объединили усилия по повышению транспортной доступности северного направления Новосибирска, где расположены возводимые ими микрорайоны. Предприниматели рассчитывают, что в созданную ими рабочую группу по этому вопросу войдут представители мэрии и областного правительства, также заинтересованные в борьбе с пробками.

"Мы поняли, что нужно координировать работу областной, городской власти и бизнеса в этом направлении. Мы выступили инициаторами создания этой рабочей группы и совместно со строительной компанией "Энергомонтаж" вышли к мэрии с предложением совместными усилиями повышать транспортную доступность в динамично развивающемся районе", - сообщил сегодня в пресс-центре ТАСС в Новосибирске председатель совета директоров ГК "Стрижи" Илья Поляков.

Ожидается, что в перспективе к рабочей группе присоединятся другие застройщики и компании, развивающие бизнес в северных районах Новосибирска. Сейчас ведутся переговоры с владельцем крупного торгового центра "Норд Сити Молл" и строительной компанией КПД "Газстрой". "Думаю, уже в следующем месяце как минимум четыре организации будут активно участвовать, в том числе и в финансировании проектных работ", - сказал Поляков.

По его словам, компании уже сейчас совместно создают транспортный каркас северного направления: "Стрижи" строят улицу Декоративный питомник, которая свяжет ул. Кедровая с жилым комплексом "Северная корона" и тем участком Красного проспекта, который в этом году запустит в эксплуатацию "Энергомонтаж". В 2018 году по этим улицам уже будет ходить общественный транспорт.

Кроме того, обе компании уже вложили по 2-2,5 млн рублей собственных средств в проектирование двух железнодорожных переездов, которые создают "узкие места" на загруженный улицах севера Новосибирска. В частности, "Стрижи" разрабатывают переезд на улице Кедровая. "Мы совместно с городом очень долго вели переговоры с РЖД и пришли к тому, что ГК "Стрижи" сейчас за свой счет делает проект переезда - расширение до четырех полос и изменение покрытия - после чего железная дорога будет вкладывать деньги в реконструкцию этого переезда", - объяснил Поляков.

Этот проект связан с отложенным пока мэрией планом по расширению участка улицы Кедровая от развилки до улицы Краузе. Застройщики будут настаивать на том, чтобы деньги на эти работы вернулись в бюджет города на 2017 год. В противном случае, по словам Полякова, дорога станет очередным "бутылочным горлышком" перед участком от улицы Краузе до выезда на федеральный Северный объезд, на расширение которого в бюджете Новосибирской областью на этот год заложено порядка 200 млн рублей.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин в свою очередь отметил, что северное направление Новосибирска одно из самых перспективных и бурно развивающихся. "Северное направление нуждается в транспортной доступности и то предложение, которое ГК "Стрижи" делает сегодня Новосибирску, совместно с предприятием "Энергомонтаж", я считаю, оно уникально. В этом направлении предполагается активная застройка, и при этом кроме жилья уже сейчас есть коммерческие объекты, которые являются центрами массового активного притяжения жителей города. Конечно необходимо, чтобы транспортные вопросы там были решены", - отметил Кудин.

Он добавил, что задача городских властей, как мэрии, так и горсовета, состоит в том, чтобы создать условия предпринимателям, которые вкладывают деньги в развитие транспортной сети. "Город должен и финансово, как я считаю, и административным ресурсом поддерживать таких предпринимателей", - сказал он.

Численность населения микрорайона "Стрижи", ранее известного как Карьер Мочище, после реализации масштабного проекта жилищной застройки выросла более чем вдвое, только за первые три года строительства превысив 20 тыс. человек. Улучшение транспортной доступности пока не соответствует темпам застройки жилья. Мэрия Новосибирска, помимо запуска новых маршрутов общественного транспорта, провела реконструкцию и расширение ведущего к микрорайону Мочищенского шоссе, что снизило транспортную нагрузку, но полностью проблему пробок не решило.