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Шанцев: 630 семей получили квартиры по программе "Жилье для российской семьи"

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9 февраля, 14:19 UTC+3
Всего в Нижегородской области в программу включились более 2000 семей
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©  Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В Нижегородской области более 630 семей получили ключи от квартир по программе "Жилье для российской семьи". Об этом сообщил губернатор региона Валерий Шанцев в ходе инспекционной поездки на строительную площадку в поселке Новинки.

"Более 2000 семей в Нижегородской области включились в программу "Жилье для российской семьи", и уже 630 - получили ключи от своих квартир", - сказал он.

Как рассказала одна из участниц программы, учитель из Нижнего Новгорода Светлана Плотникова, ее семья смогла приобрети жилье именно благодаря доступной цене: "По программе ЖРС мы смогли купить двухкомнатную квартиру по 35 тыс. за квадратный метр - это очень доступная цена. К тому же, это будет большой и красивый микрорайон, такой своеобразный экогород".

Глава региона согласился с жителями, что хотя с реализацией программы в этом поселке проблем нет, есть определенные трудности со строительством социальных объектов. "Сегодня, инспектируя микрорайон, заметил, что много молодых семей, мамочки с колясочками гуляют. Всем им нужен детский сад, поэтому мы приняли решение и добились федерального софинансирования. В этом году закладываем здесь детский сад на 240 мест", - заявил Валерий Шанцев по итогам поездки.

По данным регионального министерства строительства, всего в Новинках по программе "Жилье для российской семьи" уже введено в эксплуатацию  28,4 тыс. кв. м, до конца 2017 года будет возведено еще 58,9 тыс. кв.м. Что касается всей Нижегородской области, то там в программе участвуют пять застройщиков, которые до декабря 2017 года должны возвести 123 тыс. кв. м жилья.

Председатель Ассоциации малоэтажного строительства Нижегородской области Шамиль Мансуров отметил, что с начала реализации в России программы "Жилья для российской семьи" область стабильно входит в тройку лидеров по стране, как по количеству участников, так и по уже сданным квартирам. Он напомнил, что нормативная база, которая изначально содержала всего семь льготных категорий, постановлением правительства региона была расширена почти до 27.

По данным министерства социальной политики Нижегородской области, по состоянию на 1 февраля 2017 года в сводный реестр участников программы включено 5546 семей.

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