Академия Михалкова приглашает зрителей на спектакль "Воскресение" по роману Толстого

МОСКВА, 9 февраля /Пресс-служба академии/. Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова приглашает зрителей в Московский Дом музыки, где 9 марта 2017 г. состоится показ пластического спектакля "Воскресение" в постановке режиссера-хореографа Сергея Землянского. Спектакль является свежим прочтением романа Л.Н. Толстого молодой командой Академии Н.С. Михалкова и будет впервые представлен московскому зрителю.

В основе постановки - пересечение человеческих судеб, затрагивающее обещания, обман, острог, чувство вины и чудовищное непрощение. Где та судьбоносная точка невозврата? Как может повлиять то, что почти забыто? Есть ли жизнь после воскресения души? Что есть реальность героев? На все эти вопросы философского романа Л.Н. Толстого попытаются ответить исполнители ролей, слушатели актерской мастерской Академии Н.С. Михалкова.

"Я считаю, что спектакль по мотивам романа Л.Н. Толстого "Воскресение", поставленный режиссером Сергеем Землянским со слушателями нашей академии, являет собой очень важное и очень полезный художественный эксперимент. И дело даже не в том, что это очень смело и необычно - перевести в пластику прозу великого русского писателя, а дело в том, чтобы научить молодых актеров владеть важнейшими инструментами актерского мастерства - телом, жестом, пластической эмоцией - настолько, чтобы все внутренние сложнейшие эмоции, описанные великим писателем, могли быть ощутимы в зрительном зале. К сожалению, сегодня в эпоху бесконечных сериалов, когда у актера нет времени даже осмыслить текст, который ему приходится говорить - такой серьезный акцент на владение и управление телом, на возможность через движение передать тончайшие оттенки человеческой сущности - это бесценный опыт, воспитывающий молодых актеров. Для нашей Академии - это один из ключевых методов обучения. Я очень рад, что спектакль талантливого режиссера Сергея Землянского "Воскресение" смогут посмотреть все желающие прикоснуться к великой литературе и русскому театру", - отмечает основатель Академии и художественный руководитель актерской мастерской Никита Михалков.

Спектакль поставлен в без словестном жанре "пластической драмы", существующей на стыке драматического спектакля, танцевального театра и выразительных эмоций пантомимы. При этом художественные образы воплощены не только с помощью пластики тела и ярких музыкальных акцентов, но и с использованием характерных танцевальных элементов, музыки, сценографии и визуальных эффектов. Землянский воплощает "Воскресение" на языке, понятном в любой стране мира, ведь эмоции понятны всем: остается лишь глубокий смысл, очищенный от ложности слов, наполненный безупречным актерским существованием.

"Каждый найдет в этом спектакле что-то глубоко свое, увидит здесь что-то исконно "личное", неподдельно внутреннее и проведет параллель с событиями из собственной жизни. Это именно та история, которая никому не позволит остаться равнодушным", - обращается к зрителям режиссер-хореограф Сергей Землянский.

Постановку уже положительно отметили известные деятели культуры и искусства, среди которых - Александр Адабашьян, Игорь Яцко, Кирилл Разлогов, Александр Коручеков, Александр Богун, Анна и Надежда Михалковы, Ирина Безрукова, Станислав Бондаренко, Катерина Шпица, Денис Дорохов и мн.др.

Дополнительные премьерные показы спектакля состоятся 15 мая и 8 июня в Театральном зале Московского международного Дома музыки.