В работе Инфофорума-2017 приняли участие делегаты практически из всех регионов РФ

МОСКВА, 9 февраля 2017 г. /Оргкомитет Инфофорума/. 2-3 февраля 2017 года в здании правительства Москвы прошел Большой национальный форум информационной безопасности "Инфофорум-2017". Это важнейшее мероприятие в сфере информационной безопасности и информационных технологий в Российской Федерации, которое ежегодно собирает более 1500 специалистов из России и зарубежных стран. Площадка Инфофорума высоко ценится профессионалами, представляющими как органы государственной власти, так и бизнес-сообщество.

Соорганизаторами Инфофорума выступили: Комитет Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции, аппарат Совета Безопасности РФ, НП Инфофорум при поддержке ФСБ России, МВД России, ФСТЭК России, Минобороны России, Минкомсвязи России, Федерального агентства связи, Центрального Банка РФ и ряда других органов государственной власти.

В работе Инфофорума-2017 приняли участие делегаты практически из всех регионов Российской Федерации. Инфофорум объединил на одной дискуссионной площадке государственных регуляторов отрасли информационной безопасности, представителей различных органов федеральной, региональной и муниципальной власти, специалистов-практиков, разработчиков решений по безопасности, системных интеграторов, потребителей, представителей учреждений науки и образования.

Проведение Инфофорума в этом году имело особое значение, так как мероприятие проходило практически сразу после утверждения президентом Российской Федерации обновленной доктрины информационной безопасности Российской Федерации. Как следует из документа, доктрина представляет собой "систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности страны в информационной сфере". По этой причине основное внимание участников Инфофорума было направлено на обсуждение стратегических задач государственной политики в области обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации, развитию международного сотрудничества Российской Федерации в области международной информационной безопасности, вопросам противодействия новым современным вызовам и угрозам в информационной среде.

Форум открылся пленарным заседанием "Информационная безопасности России в современных условиях". Сопредседатель оргкомитета Инфофорума, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в своем приветственном выступлении отметил: "Еще несколько лет назад проблемы информационной безопасности были интересны достаточно узкому кругу профессионалов. Сегодня это проблемы, затрагивающие интересы всех и каждого. По сути, вопросы информационной безопасности – это задачи устойчивого функционирования каждого предприятия, региона, отраслей народного хозяйства государства в целом".

Всего в ходе Инфофорума-2017 состоялось более 100 выступлений и презентаций, посвященных актуальным вопросам обеспечения информационной безопасности в различных сферах – национальной безопасности, экономике, финансово-кредитной сфере, интернете, госуправлении, образовании. Состоялось награждение лауреатов профессиональной премии в области информационной безопасности "Серебряный кинжал" и конкурса студентов, молодых специалистов и образовательных центров "Инфофорум - Новое поколение".

Эксперты, выступавшие на Инфофоруме, отметили, что в будущем году ожидается серьезное увеличение роста компьютерных атак, в т.ч. на объекты критической информационной инфраструктуры (объекты промышленности, предприятия ТЭК, финансовый сектор и пр.). Общий ущерб от вредоносных программ, по словам представителей ФСБ, уже составил от $300 млрд до $1 трлн, то есть от 0,4% до 1,5% общемирового ВВП. И эти показатели будут иметь тенденции к увеличению. В связи с этим важной темой Инфофорума стало обсуждение пакета правительственных законопроектов о безопасности критической информационной инфраструктуры РФ. Эти законопроекты устанавливают организационные и правовые основы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении нее компьютерных атак, основные принципы государственного регулирования в этой сфере и полномочия органов государственной власти. Кроме этого, законопроекты ужесточают уголовную ответственность за создание программ, предназначенных для хакерских атак на объекты критической информационной инфраструктуры РФ. Одновременно собравшиеся указали на то, что в условиях информационного общества обеспечить безопасность информационной инфраструктуры исключительно силами и средствами государства невозможно, и признали необходимость того, что бизнес, владеющий объектами критической инфраструктуры, также должен взять на себя ответственность за кибербезопасность.

Работа Инфофорума продлилась два дня. Среди других актуальных тем, вынесенных на обсуждение: безопасность современного городского информационного пространства; киберустойчивость национальной платежной инфраструктуры; импортозамещение и безопасность в сфере создания, развития и использования сетей связи; технологическое обеспечение ситуационных центров федеральных и региональных органов власти и госкорпораций; вопросы информационной безопасности технологий IoT (Интернет вещей); развитие юридически значимого электронного документооборота; подготовка кадров в сфере информационной безопасности.

В Инфофоруме приняли участие: Олег Духовницкий, руководитель Федерального агентства связи; Леонид Левин, председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи; Алексей Мошков, начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД России, Дмитрий Грибков, референт аппарата Совета Безопасности РФ; Николай Мурашов, заместитель начальника Центра ФСБ России; Андрей Крутских, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД России, Олег Качанов,

директор Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России, и многие другие.

Обсуждение вопросов, затронутых на Большом национальном форуме информационной безопасности в Москве, будет продолжено на региональных и тематических мероприятиях Инфофорума в течение года.

Материалы Инфофорума-2017 и информация о запланированных мероприятиях на сайте www.infoforum.ru