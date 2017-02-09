Названы имена лауреатов III Всероссийской премии "За верность науке"

МОСКВА, 9 февраля 2017 г. /Оргкомитет премии/. Торжественная церемония награждения лауреатов III ежегодной премии "За верность науке" прошла в Московском международном Доме музыки, участие в ней приняли более 150 ученых, журналистов, государственных деятелей и представителей фондов.

"Популяризация науки нередко так же важна, как и сами научные достижения. Все, кто освещает науку, объединяет усилия ученых, научных организаций, средств массовой информации, бизнеса и других институтов гражданского общества - делает крайне необходимую работу, которая заслуживает всемерного поощрения. Премия "За верность науке" является одним из инструментов такой поддержки", - заявила глава Минобрнауки России Ольга Васильева на церемонии вручения премии.

Среди почетных гостей, которые вручили награды лауреатам, были ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, руководитель Федерального агентства научных организаций России Михаил Котюков, вице- президент Сколтеха Александр Сафонов, астрофизик и популяризатор Сергей Попов и другие заслуженные эксперты.

Ярким завершением церемонии стал концерт оркестра Игоря Бутмана, который поздравил гостей церемонии с Днем российской науки и представил публике классические джазовые композиции и авторские обработки традиционной русской музыки.

Лауреаты премии "За верность науке"