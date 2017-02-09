В Казани состоится II Кубок чемпионов Ночной хоккейной лиги банка "Югра"

25 февраля в Казани состоится розыгрыш II Кубка чемпионов Ночной хоккейной лиги банка "Югра", за который поборются сильнейшие команды в истории крупнейшей любительской лиги. Завершением хоккейного праздника станет матч звезд с участием легенд отечественного хоккея, представителей бизнеса, государственных деятелей. На лед выйдут президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Мероприятие состоится при поддержке ПАО банк "Югра", ПАО "Татнефть", АО "Национальная система платежных карт" Федерации хоккея Республики Татарстан.

Церемония открытия состоится во Дворце спорта Казани при участии председателя Совета легенд НХЛ А.С. Якушева, вице-президента Федерации хоккея Республики Татарстан А.А. Рябова, президента банка "Югра" А.Г. Нефедова, председателя правления АО "НСПК" В.В. Комлева, а также представителей администрации и министерства спорта РФ.

Она даст старт второму розыгрышу "Кубка чемпионов Ночной хоккейной лиги Банка "Югра", в котором примут участие четыре сильнейшие команды НХЛ: "Центурион" (г. Челябинск), "Казанские Драконы" (г. Казань), "Невский Легион" (г. Санкт-Петербург") и "Авто" (г. Екатеринбург) - действующий обладатель главного трофея НХЛ, Кубка Крутова.

Вице-президент Федерации хоккея Республики Татарстан Андрей Рябов: "Ночная хоккейная лига – замечательный проект, созданный с любовью к спорту. За пять лет НХЛ внесла огромный вклад в повышение популярности любительского хоккея, тем самым способствуя как развитию ледовой инфраструктуры в регионах, так и улучшению качества жизни и уровня здоровья его участников. Я рад, что в этом году Казань встречает Второй Кубок Чемпионов НХЛ банка "Югра". Именно такие яркие события разжигают в юных сердцах страсть к профессиональному спорту и будущим победам".

Генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов: "Мы очень рады тому, что проведение Кубка чемпионов, стало хорошей традицией. Этот турнир очень важен, и прежде всего, для самих участников, как символ признания их заслуг, дань уважения результатам, которых они добились и добиваются в российском любительском хоккее. В мае этого года в Сочи пройдет очередной Финал Фестиваля, и я не сомневаюсь, что компания наших чемпионов пополнится новыми именами, а третий Кубок Чемпионов НХЛ, который состоится через год - новыми участниками".

После награждения победителей Кубка начнется матч звезд с участием команды правительства Татарстана, во главе с Рустамом Миннихановым, и "Сборной Ночной хоккейной лиги", в которую вошли легендарные отечественные хоккеисты: Александр Якушев, Сергей Макаров, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Владимир Мышкин, Александр Кожевников, Виктор Шалимов, Владимир Лутченко, Александр и Владимир Голиковы, Ирек Гимаев, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов, Алексей Гусаров, Александр Могильный, Илья Бякин, Виталий Прохоров, Игорь Болдин, а также известные политики, бизнесмены, артисты.

Президент банка "Югра" Алексей Нефедов: "Банк "Югра" поддерживает НХЛ с момента основания. На наших глазах объединение энтузиастов стало ведущей организацией любительского хоккея. В прошлом году в партнерстве с НХЛ и УЭКБ мы создали кобрендовые карты, сочетающие в себе функции удостоверения личности игрока с возможностью оплаты любых услуг и товаров. Важным преимуществом карты является функция электронного пропуска на мероприятия НХЛ. Благодаря встроенной системе идентификации руководство спортивных центров отметило повышение уровня безопасности на мероприятиях".

Генеральный директор АО "НСПК" Владимир Комлев: "Хоккей – один из любимых в нашей стране видов спорта, и с каждым годом количество команд в Ночной хоккейной лиге увеличивается. Мы рады быть частью этого национального проекта и участниками настоящего спортивного праздника, который пройдет в одном из самых инновационных российских регионов – Республике Татарстан".

Гостями мероприятий II Кубка чемпионов НХЛ банка "Югра" станут видные деятели политики, бизнеса, спорта: И.Ш. Халиков, премьер-министр Республики Татарстан; Н.У. Маганов, генеральный директор ПАО "Татнефть", президент ХК "АК Барс"; З.Х. Билялетдинов, главный тренер хоккейного клуба "АК Барс"; А.А. Рябов, вице-президент федерации хоккея Республики Татарстан, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, народный артист России Игорь Бутман и многие другие.

ПАО Банк "Югра" – универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Своим клиентам банк предоставляет полный спектр банковских услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка "Югра" является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%.