Презентация проекта #ЧитаемОнегина состоится 10 февраля

МОСКВА, 9 февраля 2017 г. 10 февраля в 13:00 в Государственном музее им. А.С. Пушкина на Пречистенке, 12/2 состоится презентация культурно-просветительского проекта #ЧитаемОнегина, которую откроют председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова и народный артист РФ, актер театра им. Е. Вахтангова Алексей Гуськов. Около тысячи участников из 23 стран мира боролись за право читать "Онегина" вместе со знаменитыми людьми России. В итоге 218 человек прочитали великий роман за пять часов.

Всенародная акция

В начале января в интернете стартовала уникальная акция #ЧитаемОнегина. Интерактивный проект продолжает традицию общенациональных чтений любимой классики. В свое время "Евгения Онегина" назвали "энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением". А насколько оно "всенародно" сегодня - в эпоху сверхкоротких твитов, лайков и хэштегов?

Где посмотреть?

10 февраля, в день памяти А.С. Пушкина, коллективная видеокнига будет выложена на портале Год литературы и сайтах пушкинских музеев, при технической поддержке компании Samsung Electronics и ОА РЖД будет звучать в залах ожидания повышенной комфортности Киевского, Курского, Казанского и Ленинградского вокзалов, на вокзалах Саратова, Волгограда и Казани, а также в крупнейших книжных магазинах и торгово-развлекательных центрах Москвы. Видеокнигу покажут и на главной площади Благовещенска, и на стенде "Книги России" на XXIV Минской Международной книжной выставке-ярмарке.

Кто придумал?

Прочесть всей страной роман в стихах до сих пор не пробовал никто. Рискнули вместе - спецпроект "Российской газеты" - интернет-портал Год Литературы и Государственный музей А. С. Пушкина. 23 января к проекту присоединилась компания Samsung Electronics в статусе технического партнера. Автор идеи и руководитель проекта #ЧитаемОнегина – Ядвига Юферова, заместитель главного редактора "Российской газеты".

Как собиралась видеокнига?

С 4 января по 1 февраля в редакцию портала Год литературы поступило около 1000 видеоработ. Участники выбрали и записали на видео предложенные организаторами отрывки из романа. География проекта объединила 33 региона России и 23 страны мира, включая: США, Великобританию, Германию, Францию, Грецию, Испанию, Италию, Швецию, Литву, Казахстан, Киргизию, Армению, Словению, Ливан, Мали, Японию, Венгрию, Мексику, Китай и Южную Корею.

Кто принял участие?

Инициаторы акции предложили самым разным людям прочитать и записать на видео по несколько пушкинских строф. В видеопроекте приняли участие: глава Роспечати Михаил Сеславинский и актриса Полина Агуреева, министр образования и науки РФ Ольга Васильева и актер Сергей Безруков, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и музыкант Диана Арбенина, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и актриса Юлия Пересильд, ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая и рок-музыкант Дельфин, космонавт Сергей Рыжиков и журналист и медиаменеджер Тина Канделаки, актриса Ирма Сохадзе и учитель русского языка, лауреат Пушкинской Премии-2016 Людмила Агаханян, художественный руководитель "Коляда-театра" Николай Коляда и художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко и многие другие.

Конкурс, голосование и призы

Лучшие ролики, отобранные организаторами #ЧитаемОнегина, вошли в итоговую видеокнигу, которая будет открыта для просмотра на портале Год литературы 10 февраля. Авторы семи "народных" роликов, набравших наибольшее число голосов зрителей – "лайков", - получат в подарок современные гаджеты от технического партнера проекта – компании Samsung Electronics. Кроме народного голосования будет еще и экспертное: по одному лауреату среди непрофессиональных чтецов выберут "Российская газета", Государственный музей А. С. Пушкина и компания Samsung Electronics, которая выделила для этого конкурса специальные призы - смартфоны и планшеты. Итоги конкурса будут подведены 17 февраля 2017 года на портале Год литератуы.

Что еще важно знать?

На портале Год литературы уже проходит народное голосование за лучших чтецов культурно-просветительского проекта #ЧитаемОнегина. Голосование продлится до 17.02.17г. Посмотреть видеоработы участников и оставить свой голос (просто поставить "лайк" понравившемуся видео) можно здесь.

Контакты для СМИ:

Светлана Суханова

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