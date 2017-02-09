Заседание Арктического экономического совета прошло в Петербурге

МОСКВА, 9 февраля /Росконгресс/. 8 февраля в Санкт-Петербурге в преддверии IV Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" состоялось заседание Арктического экономического совета (АЭС), которое стало первой в истории встречей делегаций АЭС на территории Российской Федерации.

В заседании приняли участие представители власти и бизнеса из России, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Канады и США, а также ряда объединений коренных народов Арктики: Международного совета гвичинов, Международной ассоциации алеутов, Арктического совета атабасков, Приполярного совета иннуитов и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Среди участников - Тара Суини, исполнительный вице-президент Региональной корпорации коренных жителей Аляски "Арктический склон" (США); Евгений Амбросов, первый заместитель генерального директора ПАО "Совкомфлот" (Россия); Эрлинг Квадсхейм, директор нефтегазовой ассоциации Норвегии (Норвегия); Мортен Гламсё, старший советник Ассоциации датских судовладельцев (Дания), Лиллиан Хватум-Брюстер, вице-президент по связям с коренными народами и их развитию ATCO Group (Канада), Андерс Оскал, директор Международного центра оленеводства (Норвегия) и другие.

Помимо организационных вопросов участники заседания затронули актуальные темы арктической повестки - создание единых международных стандартов регулирования деловой активности в Арктике, вопросы государственно-частного партнерства, развитие арктической инфраструктуры в области морского транспорта и телекоммуникаций.

Программа визита членов АЭС в Санкт-Петербург также включала в себя беседу с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и посещение Арктического и антарктического НИИ.

"Я признательна России за ее вклад в работу Арктического экономического совета, в наши дискуссии на тему того, как сделать Арктику удобным местом для ведения бизнеса. В ходе заседания в Санкт-Петербурге мы обсудили результаты деятельности различных рабочих групп АЭС, включая группу по морскому транспорту и инфраструктуре - эта тема очень важна для России. Кроме того, обсуждались вопросы телекоммуникаций и создания широкополосных каналов связи в Арктике, данная рабочая группа подготовила отчет по формированию необходимой инфраструктуры. Помимо этого, состоялась конструктивная дискуссия по поводу стандартов привлечения инвестиций в Арктику, мы пришли к решению тщательно проанализировать эти стандарты и определить, как они могут сочетаться с ключевыми для АЭС темами", - сказала Тара Суини, председатель АЭС, исполнительный вице-президент Региональной корпорации коренных жителей Аляски "Арктический склон" (США).

"Состоявшееся заседание было организовано в преддверии предстоящего форума "Арктика - территория диалога", который должен пройти в марте в Архангельске. Для нас очень важно было показать нашим коллегам и партнерам из АЭС, какую роль Россия отводит развитию арктических проектов. Россия - и "Совкомфлот" в частности - обладают серьезными компетенциями по реализации крупных индустриальных проектов в Арктике, нами накоплена огромная база данных по критериям безопасности эксплуатации флота в тяжелых условиях высоких широт. Одной из ключевых задач, стоящих перед "Совкомфлотом", является внедрение самых высоких технологий и стандартов безопасности мореплавания, недопущение использования в будущем субстандартного флота в арктических водах, предотвращение аварийных происшествий, особенно связанных с ущербом для чувствительной экологии Арктики", - сказал Евгений Амбросов, заместитель председателя АЭС, первый заместитель генерального директора ПАО "Совкомфлот".

IV Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" пройдет в Архангельске 29-30 марта 2017 года. Программа форума предполагает свыше 40 мероприятий, в том числе проведение 32 тематических сессий и дискуссий, два пленарных заседаний и расширенного заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. На полях форума также запланированы: Международный молодежный образовательный форум "Арктика. Сделано в России", Форум арктических муниципалитетов, Арктический бизнес-форум.

Подробная информация о программе форума, деловых событиях и спикерах мероприятия будет появляться в режиме реального времени на официальном сайте http://forumarctica.ru/.

За дополнительной информацией, а также по вопросам организации интервью и комментариев, пожалуйста, обращайтесь к представителям пресс-службы:

Виктория Куприянова: victoria.kupriyanova@roscongress.org, + 7 915 112 21 29

Юлия Шиянова: yulia.shiyanova@roscongress.org, + 7 916 469 37 24

Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне. Форум проводится при непосредственной поддержке правительства Российской Федерации и призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Впервые форум "Арктика - территория диалога" состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам арктического региона. Второй форум прошел в 2011 году и затронул вопросы формирования арктической транспортной системы, а в 2013 году в числе основных тем мероприятия рассматривались вопросы экологической безопасности. Ключевой темой IV Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" станет "Человек в Арктике". Планируется, что мероприятие посетят более 1000 человек из России и зарубежных государств. http://forumarctica.ru/

О Фонде "Росконгресс"

Фонд "Росконгресс" основан в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных и выставочных мероприятий социальной и экономической направленности. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org

Об Арктическом экономическом совете

Арктический экономический совет, созданный в 2014 году под эгидой межправительственного Арктического совета, объединяет представителей бизнес-сообщества арктических государств. Задача АЭС - содействовать ответственному экономическому развитию Арктики и ведению бизнеса в этом регионе, налаживанию крепких торговых связей, привлечению инвестиций. Деятельность АЭС и реализацию его стратегического плана контролирует исполнительный комитет. Россию в исполкоме Совета представляет Евгений Амбросов, первый заместитель Генерального директора ПАО "Совкомфлот".