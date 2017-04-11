Названы лауреаты X Международной литературной премии "Югра"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 апреля. /ТАСС/. Церемония вручения десятой международной литературной премии "Югра" состоялась в Государственной библиотеке Югры. Лауреатов юбилейной премии приветствовала губернатор округа Наталья Комарова, сообщили накануне в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

"За эти годы из произведений лауреатов премии может быть составлена энциклопедия. В том числе из произведений народов ханты, манси, русских, а начиная с 2009 года – и зарубежных авторов. Считается, что имя "Югра" закрепилось за нашей землей после его упоминания в знаменитой "Повести временных лет". Я желаю вам творчества такой же силы, чтобы ваше слово веками использовалось на нашей замечательной земле", - цитируют в департаменте слова главы региона.

В этом году лауреатами международной литературной премии стали нижневартовский врач и ученый Валерий Михайловский – в номинации "Краеведение" за книги о путешествиях по Югре; поэт из Ханты-Мансийска Павел Черкашин – в номинации "Поэзия" за книги последних лет, а также москвичка Елена Тулушева – в номинации "Проза" за книгу "Чудес хочется". Самыми именитыми лауреатами стали популярный польский писатель Януш Леон Вишневский и Ирада Вовненко из Санкт-Петербурга – в номинации "Славянская книга" за совместное произведение "Любовь и другие диссонансы".



"География представительства лауреатов этого года охватывает пространство от Оби до Майна. Книги, как и реки, соединяют людей. В этом году книги соединили авторов, которые не побоялись объединить свои творческие возможности. При этом они не просто объединили их, но и стали одними из лучших", - сказала Наталья Комарова о совместном творчестве польского и русского авторов.

По словам Януша Леона Вишневского, ему очень приятно получать такую литературную премию: "Это значит, что люди не только читают мои книги, но и ценят. Невероятно приятно, что это происходит не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в таких территориях, где я еще не был".

Международная литературная премия "Югра" учреждена в 2007 году. За это время ее лауреатами стали более 60 писателей, поэтов, критиков из России, Белоруссии, Украины, Сербии, Болгарии, Македонии, Греции, Чехии, Словении. В их числе выдающиеся авторы современной русской литературы, такие как Валентин Распутин, Станислав Куняев, Александр Казинцев, Юрий Поляков, Юрий Козлов, Павел Крусанов.



"Самые ярко горящие личности, самые впечатляющие литературные произведения отмечаются нашей премией. Мы отмечаем произведения, которые влияют на общественную мысль и душу человека. Сегодня эта премия имеет очень большой не только российский, но и международный резонанс", - отметил председатель правления Союза писателей автономного округа, учредитель международной литературной премии "Югра" Дмитрий Мизгулин.