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Нижегородские власти рассчитывают собрать 1,5 млн тонн зерна в 2017 году

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11 апреля, 18:48 UTC+3
Во всех категориях хозяйств области также запланировано произвести 210 тыс. тонн сахарной свеклы, 350 тыс. тонн картофеля, 36,5 тыс. тонн овощей, 2,2 тыс. тонн льна-долгунца
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Нижегородская область должна собрать 1,5 млн тонн зерна в 2017 году. Об этом сообщил глава региона Валерий Шанцев на заседании правительства.  

"Такого рубежа мы уже достигали в 2009 году, знаем, как это делается, поэтому сейчас все усилия будем направлять на то, чтобы вновь собрать 1,5 млн тонн зерновых", - сказал он.

По словам губернатора, одной из основных проблем аграриев, помимо плохих погодных условий и низкой обеспеченности минеральными удобрениями, является несвоевременная доставка сервисными центрами запчастей для сельхозтехники.

"Мои контакты с сельхозпроизводителями показывают, что в прошлом году это была одна из самых главных проблем. В выходные никого не найдешь, и в будние дни очень долго приходилось ждать запчасти, а ведь каждый день на посевной и на уборочной год кормит. Крайне сложно, если техника будет вынужденно простаивать, пока везут запчасти. Зерно ждать не будет, оно осыпется. Установите жесточайший контроль над работой сервисных центров, я вам даю такое поручение", - обратился Валерий Шанцев к министру сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексею Морозову.

Министр отметил, что особенно строгие требования станут предъявляться к работе сервисных центров по обслуживанию тракторного парка, почвообрабатывающих агрегатов и посевных комплексов. "Каждые 6-7 дней будем докладывать губернатору, как идет эта работа", - заявил глава ведомства.

Алексей Морозов добавил, что в 2017 году во всех категориях хозяйств запланировано произвести 210 тыс. тонн сахарной свеклы, 350 тыс. тонн картофеля, 36,5 тыс. тонн овощей, 2,2 тыс. тонн льна-долгунца.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, в регионе в конце 2016 года посеяно 207,7 тыс. га озимых культур. Состояние их в основном хорошее и удовлетворительное. Все погибшие посевы заменят яровыми культурами. Для этого в страховом фонде области предусмотрено 10,2 тыс. тонн семян яровых зерновых, что позволит пересеять при необходимости порядка 49 тыс. га озимых.

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