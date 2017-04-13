Академический увеличил ввод и продажу жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Флагманский проект Группы компаний "КОРТРОС" и самый молодой район Екатеринбурга - Академический - значительно увеличил объемы ввода и продаж в 2016 году.

Как сообщил сегодня заместитель генерального директора АО "РСГ-Академическое" Филипп Третьяков, в 2015 году было введено 89,9 тыс. кв. м жилых и нежилых помещений и паркингов, в 2016 - 121,83 тыс. кв. м (+35,5%). Из них рост ввода в эксплуатацию непосредственно жилья составил 60,6% - с 62,687 тыс. в 2015 г до 100,668 тыс. кв. м в 2016 году. При этом, как сообщили ТАСС в Свердловскстате, в январе-декабре 2016 г. ввод жилья в Свердловской области составил 2,107 млн кв. метров, что почти на 15% меньше, чем годом ранее.

Рост объема продаж жилых и нежилых помещений, паркингов, составил 20,3% - со 109,2 тыс. кв.м до 131,4 тыс.кв.м. Рост продаж непосредственно жилья составил 17,7% - с 89,2 тыс. до 105 тыс. кв.м.

"Главным направлением развития и титульным проектом в ближайшие годы станет новый квартал - Преображенский. Он разместится возле создаваемого сейчас одноименного парка на берегу реки Патрушихи. Это будут дома комфорт-класса с видом на живописный парк и берег, с прогулочными аллеями, спортплощадками и подземными паркингами. Первый объект - блок 0.8, 8-подъезный дом переменной (7-11) этажности. Его планируется сдать в IV квартале 2018 года", - сказал он, добавив, что приобретать жилье здесь можно будет по договору долевого участия уже с конца апреля-начала мая 2017 г.

Квартиры на начало продаж будут ориентировочно на 15% дешевле, чем в готовых домах. "Если готовые квартиры нулевого квартала будет стоить около 62 тыс. руб. за кв. м, то к началу продаж дома блока 0.8 квартиры можно будет приобрести по цене 52­­-53 тыс. за кв.м. Всего здесь будет построено восемь домов общей жилой площадью 80 тыс. кв. м, также запланирован детский сад. Планируется, что в квартале будут проживать 2500 человек", - сказал Третьяков.

Как сообщал ранее ТАСС, в 2016 году Академический возглавил рейтинг проектов жилищного строительства по версии "Коммерсантъ-недвижимость". Проект также стал четвёртым по масштабу инвестиционным проектом в России по версии агентства INFOLine, при этом по общему объему инвестиций Академический не имеет равных как в строительстве жилья, так и в гражданском строительстве России вообще. По итогам 2016 года Академический стал лидером просмотров в городе на портале N1 - одном из ведущих ресурсов по поиску и выбору жилья в России.

Район Академический - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 г - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Архитекторы проекта - бюро Valode & Pistre architectes. Строительство района будет осуществляться до 2025 года.



Академический входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество-2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

АО "РСГ-Академическое"

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