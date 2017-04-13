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Кувшинников: Великий Устюг готов к развитию паводка по любому сценарию

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13 апреля, 13:46 UTC+3
В акваториях рек Сухона и Малая Северная Двина провели почти 200 км ледорезных работ, чернение льда на протяжении 15 км, а также взрывные работы на восьми наиболее затороопасных участках
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© Руслан Шамуков/ТАСС

Великоустюгский район Вологодской области, сильно пострадавший в весеннее половодье 2016 года, готов к развитию предстоящего паводка по любому сценарию. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников по итогам облета части территории Вологодской и Архангельской областей и совместного заседания комиссии по ЧС, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сегодня Великий Устюг готов к развитию ситуации по любому сценарию. Проведены масштабные ледорезные работы, чернение льда, на затороопасных участках использовано более 6 тонн взрывчатых веществ. Подготовлены пункты временного размещения людей, отработаны системы оповещения, развернута масштабная группировка сил и средств. Здесь работают лучшие специалисты по спасению людей", - процитировала Кувшинникова пресс-служба.

"На сегодня мы прогнозируем подъем уровня воды не более чем на 720 см. Опыт прошлого года показывает, что природные явления могут быть непредсказуемыми. Мы сделали выводы и в этом году начали подготовительные работы значительно раньше и в значительно больших объемах", - добавил губернатор.

Его мнение разделил первый заместитель министра РФ по делам ГО и ЧС Владимир Степанов, совместно с Кувшинниковым и вице-губернатором Архангельской области Алексеем Алсуфьеввым они оценили ледовую ситуацию, совершив сегодня облет паводкоопасных территорий от Великого Устюга до Котласа. "Облет показал, что проделана очень серьезная работа по проведению превентивных мероприятий. Все структуры работают слаженно, готовность высокая, сделано все, чтобы ситуация прошлого года не повторилась", - сказал Степанов.

По оценкам специалистов, реки на востоке Вологодской области начнут вскрываться ото льда в середине апреля, при условии возникновения ледовых заторов сохраняются риски подтопления отдельных территорий - всего 72 населенных пункта. Для безопасного пропуска половодья в Великоустюгском районе, где может сложиться наиболее трудная ситуация, подготовлено девять пунктов временного размещения на 1,2 тыс. человек, еще 1,5 тыс. мест могут предоставить гостиницы в Великом Устюге. Созданы запасы продовольствия, медикаментов, топлива, а также материально-технических средств и финансовых ресурсов. В акваториях рек Сухона и Малая Северная Двина проведено почти 200 км ледорезных работ, чернение льда на протяжении 15 км, а также взрывные работы на восьми наиболее затороопасных участках.

Сегодня члены комиссии осмотрели силы и средства спасателей, сосредоточенных в Великом Устюге для ликвидации последствий возможных ЧС. В составе группировки - почти 240 человек, а также 91 единица спецтехники и 26 плавсредств. На набережной города развернут палаточный городок для спасателей, а также оперативный штаб. 

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