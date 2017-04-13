В Сургутском районе ХМАО 2017 год объявлен Годом культурных инициатив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югре) 2017 год объявлен Годом культурных инициатив. "Год традиций и свершений" проводится по инициативе управления культуры, туризма и спорта администрации муниципалитета, сообщили сегодня в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Событие объединяет реализацию четырех крупных проектов, каждый из которых включает в себя цикл мероприятий, направленных на развитие и поддержку социокультурных инициатив, стимулирование творческой активности населения, чествование и позиционирование героев труда, творческой интеллигенции", - говорится в сообщении.

По данным департамента, одним из основных проектов станет "Своим трудом славим район!". "Он рассчитан на молодежь, работников предприятий и учреждений, фермерских хозяйств и родовых угодий, членов общественных некоммерческих организаций. С помощью него у жителей будет сформирован образа человека труда, значимости вклада каждого жителя района в развитие своей территории", - сказали в департаменте.

Там также отметили, что проект "История родного края" позволит выявить исторически-значимые события в развитии района. Проект "Экология души" включает в себя ряд онлайн-конкурсов, направленных на решение социальных проблем. Проект "Вдохновение творчеством" объединяет в себе мероприятия творческой направленности, охватывающие все население Сургутского района.

"Одним из самых значимых мероприятий проекта станет фестиваль-эстафета городских и сельских поселений "Район славных традиций". В его рамках жители муниципалитета в творческой форме рассказывают о своих традициях и достижениях. Не менее важное мероприятие "Воплоти мечту в реальность". Его цель - определить лучший проект и реализовать его "под ключ", - добавили в департаменте.