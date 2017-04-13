В Сургутском районе ХМАО 2017 год объявлен Годом культурных инициатив

Футболист ЦСКА Миланов приступил к занятиям в общей группе и готов сыграть с "Ростовом"Спорт 13 апреля, 14:29
Международный паралимпийский комитет удовлетворен решением суда Швейцарии по апелляции ПКРСпорт 13 апреля, 14:24
На субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока до 2019 года потратят 12,5 млрд рублейТранспорт 13 апреля, 14:22
Toshiba: реорганизация и жизнь после банкротства Westinghouse ElectricЭкономика и бизнес 13 апреля, 14:00
Кувшинников: Великий Устюг готов к развитию паводка по любому сценариюНовости партнеров 13 апреля, 13:46
Генменеджер: клуб НБА "Бруклин" хочет хорошо поработать на рынке свободных агентовСпорт 13 апреля, 13:40
Футболист "Ювентуса" Дибала продлил контракт с клубом до 2022 годаСпорт 13 апреля, 13:34
Большая часть сельскохозтехники Зауралья эксплуатируется свыше 10 летНовости Урала 13 апреля, 13:34
Академический увеличил ввод и продажу жильяНовости партнеров 13 апреля, 13:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югре) 2017 год объявлен Годом культурных инициатив. "Год традиций и свершений" проводится по инициативе управления культуры, туризма и спорта администрации муниципалитета, сообщили сегодня в департаменте общественных и внешних связей региона.
"Событие объединяет реализацию четырех крупных проектов, каждый из которых включает в себя цикл мероприятий, направленных на развитие и поддержку социокультурных инициатив, стимулирование творческой активности населения, чествование и позиционирование героев труда, творческой интеллигенции", - говорится в сообщении.
По данным департамента, одним из основных проектов станет "Своим трудом славим район!". "Он рассчитан на молодежь, работников предприятий и учреждений, фермерских хозяйств и родовых угодий, членов общественных некоммерческих организаций. С помощью него у жителей будет сформирован образа человека труда, значимости вклада каждого жителя района в развитие своей территории", - сказали в департаменте.
Там также отметили, что проект "История родного края" позволит выявить исторически-значимые события в развитии района. Проект "Экология души" включает в себя ряд онлайн-конкурсов, направленных на решение социальных проблем. Проект "Вдохновение творчеством" объединяет в себе мероприятия творческой направленности, охватывающие все население Сургутского района.
"Одним из самых значимых мероприятий проекта станет фестиваль-эстафета городских и сельских поселений "Район славных традиций". В его рамках жители муниципалитета в творческой форме рассказывают о своих традициях и достижениях. Не менее важное мероприятие "Воплоти мечту в реальность". Его цель - определить лучший проект и реализовать его "под ключ", - добавили в департаменте.