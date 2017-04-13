В Академическом появится "вертикаль интеллектуального района"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Технологии "умная квартира" и "умный дом" в самом молодом районе Екатеринбурга - Академическом - масштабируют до уровня управляющей компании. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами, представителями банковского и риэлтерского сообщества генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.



"Технологии "умный дом" и "умная квартира", которая внедряется в Академическом, будет расширяться до уровня управляющей компании", - сказал он. Технологию "Умный дом" "КОРТРОС" разрабатывает с 2015 года.

По словам гендиректора АО "РСГ-Академическое" Виктора Киселева, с помощью "Умного дома" собственник сможет управлять своей квартирой онлайн: речь идет не только о показаниях коммунальных приборов учета на экране смартфона, а о полноценном интеллектуальном модуле, который будет следить за жизнеобеспечением квартиры. "Так, например, сосед сверху никогда не затопит жильцов снизу. Это в принципе будет исключено, даже в отсутствии дома хозяев, благодаря датчикам контроля протечек. В случае обнаружения протечки система сама перекроет воду в квартире. В состав модуля входят также датчики пожарной безопасности, контроля доступа и движения, другие датчики", - отметил он.

Пилотный проект реализуется в подъезде дома по адресу ул. Павла Шаманова, 11. Подъезд временно изымают из продажи, полностью переоборудуют, подключат к новым системам, и вернут в продажу. Стоимость базовой версии интеллектуального модуля оценивается в 30 тыс. руб., она будет включена в стоимость квартиры и, по словам представителя застройщика, практически не повлияет на цену квадратного метра.

Район Академический - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 г - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Архитекторы проекта - бюро Valode & Pistre architectes. Строительство района будет осуществляться до 2025 года.



Академический входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства.

АО "РСГ-Академическое"

Отдел продаж:

Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 31

Пн-Пт: 9.00-19.00

Сб-Вс: 10.00-17.00

Телефон +7 343 222-7-222