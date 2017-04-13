МОСКВА, 13 апреля. XVI Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 16 апреля по 9 мая. Мероприятие состоится при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В этом году фестиваль посвящен 135-летию со дня рождения Игоря Фёдоровича Стравинского.

Первый Московский Пасхальный фестиваль прошел в Москве в 2002 году. Вскоре он вышел за пределы столицы, и на сегодняшний день охватил более 120 городов России и пять стран – это симфоническая, хоровая, камерная и звонильная программы. В этом году концерты пройдут в 76 городах России.

Симфоническая программа

Музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра и Валерий Гергиев выступят 43 раза в 25 городах России: в Москве, Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Кемерово, Томске, Стрежевом, Омске, Перми, Ульяновске, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, Туле, Курске, Новочеркасске, Владикавказе, Ставрополе и Воронеже. 26-м городом-участником симфонической программы станет Владивосток, где на Приморской сцене Мариинского театра дважды выступит южнокорейский пианист-виртуоз, обладатель золотой медали международного конкурса им. Ф. Шопена Сон Чжин Чо.

Ярким событием симфонической программы станет показ оперного спектакля в Сургуте. На сцене ДИ "Нефтяник" коллектив Мариинского театра – солисты оперной труппы, хор и симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева исполнят оперу Дж. Верди, "Симон Бокканегра".

В числе участников симфонической программы – Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, Страдивари-ансамбль и Брасс-ансамбль Мариинского театра, пианисты Денис Мацуев, Даниил Трифонов, Бехзод Абдураимов и Сон Чжин Чо, скрипачи Кристоф Барати, Павел Милюков и Лоренц Настурика-Гершовичи, альтист Юрий Афонькин и арфистка Софья Кипрская, дирижер Даррел Анг, солисты оперной труппы Мариинского театра – Ильдар Абдразаков, Станислав Трофимов, Олег Сычёв, Владислав Сулимский, Роман Бурденко, Александр Михайлов, Михаил Макаров, Марина Марескина, Татьяна Павловская.

Хоровая программа

Откроется 17 апреля в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя. Концерты хоровой программы пройдут в 31 городе: Москве, Истре, Твери, Орехово-Зуево, Балашихе, Северодвинске, Калуге, Архангельске, Климовске, Егорьевске, Сергиевом Посаде, Электростали, Мытищах, Старице, Химках, Муроме, Королёве, Великом Новгороде, Реутове, Серпухове, Александрове, Зеленоградском, Дмитрове, Ростове Великом, Коломне, Новодвинске, Зарайске, Туле и Кимже. Впервые хоровая программа будет широко представлена во Владивостоке: на Приморской сцене Мариинского театра выступит Сводный хор Приморской Митрополии под управлением Людмилы Макаренко (16 апреля), этот же коллектив выступит затем в Кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы (25 апреля), а в Храме в честь Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы выступит хор Храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери под управлением Елены Кохановской (26 апреля).

Всего будет проведено 76 хоровых концертов.

В этом году в хоровой программе принимают участие 28 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Владимира, Архангельска, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока, а также из Греции, Сербии, Республики Беларусь, Армении, Грузии, Чехии, Болгарии и Швеции.

Камерная программа

Откроется 16 апреля на родине Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине. Камерная программа охватит 20 городов. Впервые концерты пройдут в Калининграде, Плёсе, а также в Крыму – в Симферополе, Ялте и Севастополе. Солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и художественный руководитель Академии Лариса Гергиева вы представят программу из русских романсов и мировых оперных шедевров, песен военных лет, а также серию открытых репетиций и мастер-классов. В камерной программе также примут участие Симфонический оркестр Тольяттинской филармонии под руководством молодого дирижера Тимура Зангиева, Симфонический оркестр "Symphonica ARTica", Государственный концертный оркестр Филармонии Якутии им. Г. М. Кривошапко под руководством Натальи Базалевой, Камерный ансамбль "Софийские солисты" под руководством Пламена Джурова, а также солисты и Камерный оркестр Приморской сцены Мариинского театра.

В рамках камерной программы будет проведено 25 выступлений.

Звонильная программа

35 пасхальных звонов пройдут в этом году в девяти городах. Колокольные концерты по традиции будут проходить на самых известных звонницах Москвы – Зарядье, Замоскворечье, Таганка, включая Красную площадь и Данилов монастырь, и в парковых зонах – Коломенское, Сокольники. К московской программе также присоединятся звонницы Звенигорода, Сергиева Посада, Истры, Санкт-Петербурга, Углича, Ногинска, Великого Новгорода и Раменского.

Благотворительные концерты

XVI фестиваль традиционно пройдет в домах офицеров, детских домах и интернатах, в домах инвалидов и ветеранов. Во дворце культуры Сергиева Посада состоится выступление солистов Мариинского театра Татьяны Павловской и Василия Гереллы с участием ансамбля "Преодоление" – воспитанников Сергиево-Посадского детского дома слепоглухих. В рамках фестиваля также состоится концерт Камерного оркестра Приморской сцены Мариинского театра под управлением Павла Смелкова в Князе-Волконском гарнизоне (Хабаровский край). Кульминацией фестиваля станет традиционный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на Поклонной горе 9 мая в День Великой Победы.