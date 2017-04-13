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"Долина Сетунь" вышла в лидеры рейтинга новостроек ЗАО Москвы

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13 апреля, 16:42 UTC+3
В качестве критериев оценки рассматривались такие параметры как расположение, качество самого проекта и отсутствие рисков для покупателей
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© Донстрой

МОСКВА, Россия. 13 апреля 2017 года. Жилой комплекс класса Premium "Долина Сетунь" получил наивысшие оценки экспертов в рамках рейтинга новостроек Западного административного округа Москвы.

Рейтинг был составлен на основе оценок экспертного совета, в который вошли профессионалы рынка недвижимости - представители средств массовой информации, аналитики консалтинговых структур и агентств недвижимости. В качестве критериев оценки рассматривались такие параметры как расположение, качество самого проекта и надежность (отсутствие рисков для покупателей). По каждой позиции новостройка получала оценку "А", "В" или "С". "Долина Сетунь" вышла в лидеры рейтинга с высшим баллом "ААА". Инициатор рейтинга - специализированный портал о недвижимости www.novostroy.ru.

"Долина Сетунь" - один из самых стильных и фешенебельных домов в респектабельном районе на западе Москвы. Комплекс расположен на пересечении Мосфильмовской и Минской улиц - непосредственно на границе природного заказника "Долина реки Сетунь", в окружении иностранных посольств и элитных жилых комплексов, неподалеку от ведущих вузов страны. Светлые и легкие здания завершаются эффектными "коронами" с круговыми галереями. Фасады облицованы природным мрамором нежного оттенка дымчатой розы, красота которого подчеркивается изящными орнаментами в стиле Art Déco. Из окон всех квартир открываются панорамные виды на заповедную территорию долины реки Сетунь, огни Поклонной горы и университета.

Для интерьеров жилого комплекса "Долина Сетунь" был разработан оригинальный авторский дизайн-проект, основанный на контрасте черного и светлого камня с яркими золотистыми акцентами. В отделке использованы материалы из премиальных коллекций ведущих европейских производителей. Так, полы оформлены итальянским керамогранитом из коллекции Marmi компании FMG (белоснежный Statuario Venato и графитовый Nero Marquina) и декорированы латунными вставками благородного бронзового оттенка от испанского производителя Moneli Decor. Для отделки стен использован крупноформатный (1200х600 мм) керамогранит светлых дымчатых тонов из коллекции Roylwhite OX компании Mirage (Италия), а для зоны reception - натуральный мрамор двух сортов (Cremo Bello и Black Marquina). Всего для оформления общественных зон жилого комплекса было использовано около 22 000 кв. м отделочного камня премиальных сортов.

Входные группы и лифтовые холлы "Долины Сетунь" украшены художественными витражами и эксклюзивными светильниками работы венецианских мастеров-стеклодувов с острова Мурано. Главным акцентом в дизайне входных групп стали эффектные люстры диаметром 1,5 метра благородного светло-золотистого оттенка, достигнутого за счет вплавления в стекло тончайшей фольги из чистого (24-каратного) золота.

АО "Дон-Строй Инвест" - ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв. м недвижимости. Сегодня в портфеле продаж представлено 12 объектов: пять домов в сегменте De Luxe (Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM" и "ЖИЗНЬ на Плющихе"), три жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота") и четыре проекта бизнес-класса: "Лосиный остров", "Соколиный форт", "Сердце столицы" и "Символ". Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера - Банка ВТБ (ПАО).

Пресс-служба ЗАО "Дон-Строй Инвест"

Тел. 229-66-56, доб. 40-157, 40-712

E-mail: kukanova@dsinv.ru shneider@dsinv.ru

Web: www.donstroy.com

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