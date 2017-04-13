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Жители Нижегородской области подготовили социальные проекты на 420 млн рублей

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13 апреля, 17:00 UTC+3
В губернаторской программе поддержки местных инициатив приняли участие все муниципальные образования региона
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Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

Жители Нижегородской области подготовили социальные проекты с объемом финансирования 420,7 млн рублей в рамках реализации губернаторской программы поддержки местных инициатив. Об этом сообщил заместитель главы региона Роман Антонов.

"В текущем году в проекте участвовали все муниципальные образования Нижегородской области, в том числе Нижний Новгород и Дзержинск. Жители области подали 502 заявки, выиграли 303 заявки - это порядка 57% от общего числа. Вообще районы стали более активными, оформление заявок для участия в программе и проведение народных сходов стали более качественными и проработанными", - сказал заместитель губернатора, отметив, что общая стоимость всех проектов составила 420,7 млн рублей.

Чтобы увеличить количество поддержанных заявок, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев принял решение выделить дополнительно порядка 70 млн рублей на реализацию программы. "Мы с самого начала предусмотрели в бюджете 200 млн рублей, но мы смогли удовлетворить далеко не все заявки, поэтому я принял решение увеличить объем средств по итогам наполнения бюджета. Если есть инициатива людей, если есть их желание, то надо искать возможности им помочь", - заявил Валерий Шанцев.

В 2016 году в конкурсном отборе программы поддержки местных инициатив участвовало 436 заявок от 50 муниципальных образований области. Победителями стали 328 проектов с объемом финансирования 371,1 млн рублей, из этой суммы областная субсидия составила 186 млн рублей. Остальные средства собрали муниципальные образования, население и спонсоры. Деньги пошли на благоустройство территорий и дорог, ремонт муниципальных учреждений спорта, культуры и досуга, водоснабжение.

Обязательными условиями участия в конкурсе являются софинансирование со стороны бюджета муниципального образования - не менее 20% и со стороны населения муниципалитета - не менее 5%.

 

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