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ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" удостоено медали конкурса "Здоровье и безопасность"

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14 апреля, 10:39 UTC+3
Уральские газовики получили диплом лауреата и серебряную медаль Всероссийской недели охраны труда, проходившей в Сочи
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© ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ, дочернее общество ПАО "Газпром") удостоено диплома лауреата и серебряной медали конкурса "Здоровье и безопасность", проходившего в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи. Об этом сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ. 

"В рамках Всероссийской недели охраны труда традиционно проводился конкурс "Здоровье и безопасность", выявляющий наиболее яркие достижения в области обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья трудящихся. ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" принимало участие в этом престижном конкурсе второй раз, но уже попало в призеры, получив диплом лауреата и серебряную медаль. Авторы конкурсной работы - заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности ГТЕ Вадим Ведерников и инженер службы промышленной и пожарной безопасности ГТЕ Анна Ронжина", - сообщили в ГТЕ. 

ООО ""Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской.

Справка

Конкурс "Здоровье и безопасность" проводится с 2014 года при поддержке министерства труда и социальной защиты РФ в рамках реализации Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года. Конкурс имеет семь номинаций: "Разработка и внедрение высокоэффективных систем управления охраной труда в организации", "Высокоэффективные решения в области профилактики и реабилитации здоровья работников", "Разработка средств измерений, методов, методик и технологий оценки условий труда", "Инновационные решения в области средств защиты работников", "Методология в области контроля и обеспечения безопасных условий труда", "Разработка и внедрение инновационных систем и методов подготовки специалистов в области охраны труда", "Разработка и внедрение системы менеджмента в сфере оказания услуг в области охраны труда".

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