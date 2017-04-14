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Академический район повышает надежность энерго- и теплоснабжения

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14 апреля, 10:47 UTC+3
На ТЭЦ "Академическая" в Екатеринбурге завершено строительство второго газопровода длиной 12 км
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© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/.  На ТЭЦ "Академическая" завершено строительство второго газопровода, сообщает портал akademekb.ru. Газовая артерия первой категории диаметром 500 мм и длиной 12 км проложена от газораспределительной станции-3 до теплоэлектростанции. Новый газопровод обеспечит надежность работы ТЭЦ и в случае возникновения внештатных ситуаций возьмет на себя всю нагрузку станции. 

"Ввод второй нитки газопровода позволит повысить надежность работы парогазовой установки, тем самым обеспечит надежное тепло- и электроснабжение потребителей, даст возможность при необходимости проводить ремонтные работы на площадке. В случае возникновения аварийной ситуации на основной нитке вся нагрузка ляжет на резервный газопровод. Это значит, что бы ни случилось, газ будет всегда, водогрейные котлы и паровая турбина не выйдут из строя, и наша станция будет работать бесперебойно", - приводит ресурс слова главного инженера ТЭЦ "Академическая" Олега Баранова. 

ТЭЦ "Академическая" введена в эксплуатацию в сентябре прошлого года. Инвестиции в проект составили 11,8 млрд рублей. Электрическая мощность ТЭЦ составляет 230 МВт, тепловая - 403 Гкал/ч. Теплоэлектроцентраль обеспечивает тепло- и электроэнергией весь Академический и прилегающие районы Екатеринбурга.

Район Академический - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 г - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Архитекторы проекта - бюро Valode & Pistre architectes. Строительство района будет осуществляться до 2025 года. 
 
Академический входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. 

АО "РСГ-Академическое"
Отдел продаж: 
Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 31
Пн-Пт: 9.00-19.00 
Сб-Вс: 10.00-17.00 
Телефон +7 343 222-7-222

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